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Galatasaray'a moral veren 3 güzel haber

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren sarı kırmızılılara sakatlıkları süren futbolculardan sevindirici haber geldi

Galatasaray'a moral veren 3 güzel haber

 Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapmsanında dün akşam Antalya'ya giden ve antrenmanlarını burada sürdüren Galatasaray'a sakatlardan müjde geldi. 



Sneijder'de sorun yok



Uzun süredir sakatlığının hangi aşamada olduğu belirsizliğini koruyan, hatta kısa bir süreliğine olsa da bir ara Dubai'ye özel doktor eşliğinde gidip, tedavisini burada sürdüren Sneijder'deki sakatlığın ciddi olmadığı ortaya çıkmıştı. Sezonu bile kapatabileceği belirtilen Hollandalı yıldız, bugün takımla birlikte çalıştı ve gelecek hafta başlayacak olan ligin ikinci yarısına hazır olduğu mesajını verdi... 

Burak da geliyor



Sneijder'le birlikte Semih Kaya ve Burak Yılmaz da sakatlıkları bulunan ancak takımla birlikte çalışan diğer oyunculardandı. Burak da, Galatasaray'ın Olimpiyat Stadı'nda oynadığı ve 2-1 kaybettiği Beşiktaşderbisinde sakatlanmış, onun da ikinci yarıdaki hangi maça yetişebileceği hakkında kesin bir açıklama yapılmamıştı. 



Geçtiğimiz hafta düz koşulara başlayan Burak'ın takımla çalışması da 18. haftadaki Sivasspor maçına yetişmesi için umut yarattı. 



Semih'den iyi haber



2 sezondur şanssız şekilde sürekli sakatlanan Semih Kaya'dan gelen haberler de iyi...  Başarılı stoperin de takımla çalışması yüzleri güldürürken, genç stoperin son yapılan kontrollerinde sol kasığında ödem tespit edilmiş, tedavisine başlandığı açıklanmıştı.

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