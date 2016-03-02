Galatasaray'a büyük şok UEFA'dan ceza geldi! İşte verilen cezanın detayları!

Uzun süredir beklenen cezanın kaç yıl olacağı veya nasıl olacağı bir çok kesimce merak ediliyordu, UEFA bugün yaptığı açıklamada sarı kırmızılı ekibie 1 yıl müsabakalardan men cezası verdi, bu sezon Türkiye Kupası veya ligde ilk 5 e giremezlerse ceza seneye ertelenecek, gelecek senede Avrupa ligine katılamayacak bir sıralama elde edemediği taktirde ceza otomatikman düşecek.
UEFA, Galatasaray'a 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi.
Uzun süredir beklenen cezanın kaç yıl olacağı veya nasıl olacağı bir çok kesimce merak ediliyordu, UEFA bugün yaptığı açıklamada sarı kırmızılı ekibie 1 yıl müsabakalardan men cezası verdi, bu sezon Türkiye Kupası veya ligde ilk 5 e giremezlerse ceza seneye ertelenecek, gelecek senede Avrupa ligine katılamayacak bir sıralama elde edemediği taktirde ceza otomatikman düşecek.