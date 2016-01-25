Galatasaray Zirve Yarışından Uzaklaştı

Zirve yarışından uzaklaşan Galatasaray, 19 hafta sonunda 46 puanla lider konumda yer alan Fenerbahçe'nin 13 puan gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca ezeli rakibinden 13 gol daha fazla yedi.



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, zirve yarışında büyük yara aldı. Lider konumda yer alan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 13 puan gerisinde kalan Galatasaray, ayrıca sarı-lacivertlilerin yediği gol sayısından 13 gol daha fazla yedi.

19 HAFTADA 27 GOL GÖRDÜ

Geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Aslan, rakip fileleri 43 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü. Ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, 19 hafta sonunda kalesinde yalnızca 14 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alırken, 2 maç eksiği bulunan Beşiktaş ise rakiplerinden 18 gol yedi.