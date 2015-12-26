Galatasaray yönetimine Chedjou baskısı!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Chedjou yönetimi sıkıştırmaya başladı! Ya transfer olmama izin verin ya da sözleşmemi uzatın diyen stopere yönetimin ne tepki vereceği merak ediliyor.
Fransa Ligi takımlarından Marsilya'nın ilgisi Aurelien Chedjou'ya koz oldu. Kamerunlu oyuncunun, aldığı teklifi masaya koyarak, yönetime, "Ya bırakın gideyim, ya da sözleşmemi uzatın" diyeceği iddia edildi. 2017'ye kadar mukavelesi olan Chedjou; Burak, Selçuk, Sneijder ve Muslera'yı örnek göstererek 'ücretine zam+yeni mukavele' talep ediyor.
Öte yandan Galatasaray'da yönetim devre arası transferine 12 milyon euro'luk bükçe ayırmaya karar verdi. Sarı-kırmızılı idareciler, UEFA'dan gelecek olası transfer yasağı öncesi nokta atışlarla takımı kuvvetlendirmeyi planlıyor. Böylece takımda istenmeyen oyuncular gönderilecek, yerlerine faydalı isimler alınacak. Cimbom, 2013-14 sezonunda devre arasında 19 milyon euro harcamıştı. Ancak takıma katılan isimlerin çoğundan verim alamamıştı.