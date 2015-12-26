Galatasaray yönetimine Chedjou baskısı!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Chedjou yönetimi sıkıştırmaya başladı! Ya transfer olmama izin verin ya da sözleşmemi uzatın diyen stopere yönetimin ne tepki vereceği merak ediliyor.

26 Aralık 2015 Cumartesi 14:45