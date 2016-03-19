Galatasaray yönetimine ağır eleştiri!

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mali genel kurulda söz alan Yasaman, "Kamuoyu ve camiadaki görüntü, mevcut yönetimin Galatasaray'ı iyi yönetmediği yönünde. Ben de aynı kanaatteyim. Galatasaray'ın şu andaki yönetimi çok fazla hata yapıp, yönetimde zafiyetler meydana getirmiştir" diye konuştu.



Galatasaray'ın çok büyük bir marka olduğunu kaydeden Yasaman, "Büyük değerlerimiz var. Önce yönetim kurulunun bunları koruması lazım. Benim en çok gücüme giden, Fenerbahçe Kulübünün Başkanı, Galatasaray'a karşı büyük bir hakarette bulundu ve 'Galatasaray, şikeyi Türkiye'ye getiren kulüptür' dedi. Buna başkanın cevabı olmadı, kem küm etti. Neredeyse özür dileyecekti. Bunun, çok büyük bir tazminat davasına neden olması lazımdı. Galatasaray'ın değeri o kadar büyük ki, bu tazminatın altından Fenerbahçe'nin kalkabileceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.



Hamdi Yasaman, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın Aziz Yıldırım ile benzer açıklama yaptığını vurgulayarak, "Trabzonspor maçından sonra Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın verdiği demeç, bunun devamı oldu. 'Bunun altında neler olduğunu biliyoruz' diyip, yine Galatasaray'ı suçlamışlardır. Maçı bize veren kendileridir. Olmadık penaltıyla 1-0 öndeyken, bir futbolcu zorla kendini attırmıştır. Maçın kırılma anı odur. Maçı zorla vermişlerdir. Burada dava açılması şarttır. Galatasaray'ın haklarının savunulmadığını düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.



- İşbecer'i istifaya davet etti



Hamdi Yasaman, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Fatih İşbecer'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.



İşbecer'in 2015 Aralık'taki divan kurulu toplantısında yaptığı, "Galatasaray fakirleşirken bazı kişiler zenginleşmiş" açıklamasını hatırlatan Yasaman, şunları kaydetti:



"Yönetim kurulundan bir arkadaşımızın, 'Galatasaraylıların birçoğu zenginleşiyor, Galatasaray fakirleşiyor' demeci kabul edilemez. Galatasaray'da hiç kimsenin usulsüz bir şey yaptığını ne gördüm ne de duydum. Böyle bir şey yoktur. Birçok başkan ve yönetim kurulu üyesinin fakirleştiğini, kötü duruma düştüğünü gördüm ama zenginleştiğini görmedim. Başkan'ın Galatasaray camiasından özür dilemesi, bunu söyleyen arkadaşın da istifa etmesi gerekmektedir. Galatasaray camiası böyle bir şeyi kabul edemez."



Yasaman'ın bu sözleri genel kurul üyelerinden alkış aldı.



Başkan Dursun Özbek'in seçim öncesindeki açıklamalarına değinen eski yönetici Yasaman, "Seçimden sonra enkaz edebiyatı başladı. Bizde enkaz edebiyatının olmaması lazım. 'Geçmiş 10 seneyi deşeceğiz' diyorsunuz. Eski yöneticiler ibra olmuş. O dönem kapanmış. Buna karşı geliyorsanız, genel kurulun iradesine karşı geliyorsunuz demektir. Eğer somut olayınız varsa getirip ortaya koyarsınız ama hiçbir şey yokken genel bir suçlama kabul edilemez" şeklinde konuştu.