Galatasaray Yönetiminden Burak Yılmaz İtirafı

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Fatih İşbecer, UEFA'nın finansal fair-play uygulamasından dolayı sıkıntılı günler geçirdiklerini belirterek, "UEFA konusu hayat memat meselesi. Umarım UEFA, verilen sözlerin tutulmamasını referans alıp da bize ceza vermez" dedi. İşbecer ayrıca, West Ham United'ın, futbolcuları Burak Yılmaz'ı kiralık olarak transfer etmek istediğini ancak bu teklifi kabul etmediklerini söyledi.



"CEZA ALMAMAK İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ"

UEFA'dan 1+1 yıl Avrupa kupalarından men cezasıyla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan İşbecer, bu konunun kendileri için hayati önem taşıdığını aktararak, şöyle konuştu: "Bu konu aslında 2014'te UEFA'yla yapılan anlaşmayla başladı. Bu anlaşma kulüp tarafından çiğnenmiş. Önümüzdeki günlerde yapılacak duruşmada 1+1 yıl cezanın oluşmaması için mücadele vereceğiz. Avrupa'nın önde gelen hukuk firmalarıyla çalışmalar yapıyoruz. Camiamız için tatsız bir durum. Kulüp, 16 Mayıs 2014'te UEFA'yla anlaşma yapıp, -30 milyon zarar taahütünde bulundu. Anlaşmadan 15 gün sonra açıklanan zarar -38 milyon avroydu. Galatasaray biraz bu konuyu hafife aldı. Biz yönetim olarak hafife almıyoruz. Bütün tepkileri göze aldık. UEFA konusu hayat memat meselesi. Umarım UEFA, verilen sözlerin tutulmamasını referans alıp da bize ceza vermez. Yönetim olarak darboğazdan hasarsız olarak çıkmak için uğraşıyoruz."

İNDİRİM KONUSU

Futbolculara ücretlerini indirmek için önümüzdeki dönemde bir teklif yapmayı düşünmediklerini anlatan İşbecer, "Gündemimizde böyle bir konu yok. Galatasaray, finansal darboğazdan ve nakit akış problemini büyük Galatasaray taraftarının kenetlenmesiyle aşacaktır" ifadelerini kullandı.





BENITEZ NEDEN OLMADI

UEFA'nın yazısından sonra transferi askıya aldıklarını aktaran İşbecer, Arjantinli genç oyuncu Martin Benitez'in transfer görüşmelerinin süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

UEFA sürecinden dolayı transferi durdurduklarını aktaran İşbecer, Benitez'le ilgili olarak şunları kaydetti: "UEFA'dan '1+1 men cezası alabilirsiniz' ihtarıyla transferi durdurduk, o yüzden el freni çektik ve zınk diye durduk. Transfer için Arjantin'e gittim. Kulüple görüştük. Kulüp bizim transfer için arzumuzu hissettiği için bunu aleyhimize kullandı. En son 10 milyon 500 bin avro istediler. Latin Amerika pazarında olan özel bir durum var, parçalı sahip... Benitez'in bonservisinin yüzde 85'i kulübünde, yüzde 15'i ise amcası ve çeşitli yatırımcılarda. Hepsiyle pazarlık yapmak lazım. Real Madrid'in 12 milyon avro teklif ettiğini söylediler. Burada pazarlık kilitlendi ve transferi rafa kaldırdık. Real Madrid'den teklif alıp almadıklarını da göreceğiz."

"BURAK'I KİRALAMAK İSTEDİLER"

Fatih İşbecer, West Ham United'ın, futbolcuları Burak Yılmaz'ı kiralık olarak transfer etmek istediğini ancak bu teklifi kabul etmediklerini söyledi. Burak'ın bonservisi için bir teklif almadıklarını aktaran İşbecer, "Burak için sadece kiralama teklifi geldi, satın alma yok. Kiralama teklifi kulüp menfaatlerine uygun olmadığı için kabul etmedik" dedi.

"İNANILMAZ KONTRATLARA İMZA ATILMIŞ"

Fatih İşbecer, Galatasaray'ın kendilerinden önceki dönemlerde çok fazla yükümlülük altına girerek kaynaklarını harcadığını savundu.

Daha önce yaptığı "Galatasaray fakirleşirken birileri zengin oldu" açıklamalarını detaylandıran İşbecer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beş senede insan kaynakları, internet, sosyal medya ve hukuk danışmanlığına 15 milyon lira ödenmiş. Galatasaray içeride 5-6 kişi varken dışarıdan sosyal medya yardımı almış. İnanılmaz kontratlara imza atılmış. Galatasaray'ın internetine 7 yıl boyunca ayda 10 bin dolar verilmiş. Biz bu parayı da gelecek hafta yapacağımız sponsorluk anlaşmasıyla ödemekten kurtulacağız. Galatasaray'ın kaynakları çarçur edilmiş ve bazı kurumlar zenginleşmiş. Galatasaray'ın menfaatlerini korumadan sözleşmeler yapılmış. Belli sponsorluklar yapılsaydı Galatasaray'ın bugünden daha az sıkıntıları olurdu."

İşbecer, sıkıntılı süreçte Galatasaray taraftarının da desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.





PERFORM İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI

Galatasaray Kulübü ile digital spor medya ve içerik sağlayıcısı Perform arasında 3 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Düzenlenen imza törenine İşbecer'in yanı sıra Perform Türkiye ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Emre Uğurlu katıldı.

Perform, bu sürede sarı-kırmızılı kulübe oyuncuların çeşitli istatistiklerini sunacak.

İşbecer, böyle bir veriyi almak için 1 milyon avro harcamaları gerekirken, yaptıkları sponsorluk anlaşmasıyla bu ücreti ödemediklerini kaydetti.