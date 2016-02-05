Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galatasaray yarın Torku Konyaspor ile oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmasında sarı kırmzılı ekip evinde Torku Konyaspor ile mücadele edecek

Galatasaray yarın Torku Konyaspor ile oynayacak

 Süper Lig'de 19. haftada deplasmanda 3-2 kaybettiği Osmanlıspor maçıyla zirve yarışında ciddi yara alan sarı-kırmızılı ekip, lider Fenerbahçe'nin 13, iki maçı eksik ikinci Beşiktaş'ın 8 puan gerisine düştü.Galatasaray, sezonun ilk yarısında 4-1 yendiği rakibini yine mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Türk Telekom Arena'da yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Savunma sıkıntısı yaşanıyor

Galatasaray'da Torku Konyaspor maçı öncesinde savunma sıkıntısı yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte savunmanın önemli oyuncularından Hakan Kadir Balta sarı kart cezalısı olduğu için yarınki müsabakada görev yapamayacak. Osmanlıspor mücadelesinde sakatlanan Semih Kaya ve Jason Denayer'in durumları da teknik direktör Mustafa Denizli'yi düşündürüyor. Semih Kaya henüz takımla çalışmalara başlayamazken, Denayer takımla bir antrenmana çıkabildi.

Denizli'nin bu futbolcuların yokluğunda Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev verdiği Koray Günter'i ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Deneyimli teknik adamın, orta sahaya transfer edilen Ryan Donk'u stopere çekip, yerine başka bir oyuncuya da forma verebileceği bildirildi.

Ayrıca Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin, Olcan Adın ve Fernando Muslera, Torku Konyaspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Mersin İdmanyurdu maçında forma giyemeyecek.

Podolski, takıma dönüyor

Sakatlığı nedeniyle 40 gündür takımdan ayrı kalan Alman futbolcu Lukas Podolski yarınki maçta forma giyebilecek.

Ülkesi Almanya'da tedavi olan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Podolski, hafta başında İstanbul'a dönerek takımla çalışmalara katıldı.

Podolski'nin yokluğunda forma giyen ve gösterdiği performansla dikkati çeken Sinan Gümüş'ün yine ilk 11'de yer alması bekleniyor.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.