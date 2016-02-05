Galatasaray yarın Torku Konyaspor ile oynayacak

Süper Lig'de 19. haftada deplasmanda 3-2 kaybettiği Osmanlıspor maçıyla zirve yarışında ciddi yara alan sarı-kırmızılı ekip, lider Fenerbahçe'nin 13, iki maçı eksik ikinci Beşiktaş'ın 8 puan gerisine düştü.Galatasaray, sezonun ilk yarısında 4-1 yendiği rakibini yine mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Türk Telekom Arena'da yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Savunma sıkıntısı yaşanıyor

Galatasaray'da Torku Konyaspor maçı öncesinde savunma sıkıntısı yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte savunmanın önemli oyuncularından Hakan Kadir Balta sarı kart cezalısı olduğu için yarınki müsabakada görev yapamayacak. Osmanlıspor mücadelesinde sakatlanan Semih Kaya ve Jason Denayer'in durumları da teknik direktör Mustafa Denizli'yi düşündürüyor. Semih Kaya henüz takımla çalışmalara başlayamazken, Denayer takımla bir antrenmana çıkabildi.

Denizli'nin bu futbolcuların yokluğunda Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev verdiği Koray Günter'i ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Deneyimli teknik adamın, orta sahaya transfer edilen Ryan Donk'u stopere çekip, yerine başka bir oyuncuya da forma verebileceği bildirildi.

Ayrıca Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin, Olcan Adın ve Fernando Muslera, Torku Konyaspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Mersin İdmanyurdu maçında forma giyemeyecek.

Podolski, takıma dönüyor

Sakatlığı nedeniyle 40 gündür takımdan ayrı kalan Alman futbolcu Lukas Podolski yarınki maçta forma giyebilecek.

Ülkesi Almanya'da tedavi olan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Podolski, hafta başında İstanbul'a dönerek takımla çalışmalara katıldı.

Podolski'nin yokluğunda forma giyen ve gösterdiği performansla dikkati çeken Sinan Gümüş'ün yine ilk 11'de yer alması bekleniyor.