Galatasaray yara sarmak istiyor gözler lig maçında!

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunun rövanş maçında Lazio'ya 3-1 yenilerek elenen Galatasaray'da gözler, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantepspor ile oynanacak maça çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, Lazio karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncuların izinli oldukları için katılmadığı bildirildi.
Diğer futbolcuların koordinasyon hareketlerinin ardında gruplara ayrılarak prese dayalı pas ve şut çalışması yaptığı kaydedildi. Sarı-kırmızılıların ana bölümde baskı ve şuta dayalı dar alanda çift kale maç oynadığı vurgulandı.
Sağlık ekibinin hazırladığı program dahilinde Almanya'da tedavisine devam edilen Sinan Gümüş'ün İstanbul'a döndüğü ifade edildi. Genç oyuncunun programını İstanbul'da sürdüreceği belirtildi.
Sakatlığı süren Hamit Altıntop'un ise özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.
Galatasaray, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, idmanın ardından özel uçakla Gaziantep'e gidecek.