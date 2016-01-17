Galatasaray vites yükseltti son 7 maçtır bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 18. haftasında dün Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, çıktığı son 7 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.



Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve zirvenin 11 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının ilk maçında dün Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Medicana Sivasspor ile karşılaştı. Rakibini Selçuk İnan, Sinan Gümüş ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-1 mağlup eden Aslan, ikinci yarıya da moralli başladı.

7 MAÇTA 17 GOL

Sarı-kırmızılı takım, son 1 ay içinde 4'ü Ziraat Türkiye Kupası ve 3'ü Spor Toto Süper Lig olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmeyen Mustafa Denizli'nin öğrencileri, yalnızca ligde oynanan Kayserispor mücadelesinde sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandıran Aslan, kalesinde ise yalnızca 8 gol gördü. - İSTANBUL