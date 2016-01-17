Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galatasaray vites yükseltti son 7 maçtır bileği bükülmüyor

Ligin ilk yarısında kötü günler geçiren Galatasaray oynadığı son 7 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi, son Sivasspor karşılaşmasında 3-1 galip gelen sarı kırmızılılar ikinci yarıya 3 puanla başlayarak moral depoladı

Galatasaray vites yükseltti son 7 maçtır bileği bükülmüyor

 Süper Lig'in 18. haftasında dün Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, çıktığı son 7 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve zirvenin 11 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının ilk maçında dün Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Medicana Sivasspor ile karşılaştı. Rakibini Selçuk İnan, Sinan Gümüş ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-1 mağlup eden Aslan, ikinci yarıya da moralli başladı.

7 MAÇTA 17 GOL

Sarı-kırmızılı takım, son 1 ay içinde 4'ü Ziraat Türkiye Kupası ve 3'ü Spor Toto Süper Lig olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmeyen Mustafa Denizli'nin öğrencileri, yalnızca ligde oynanan Kayserispor mücadelesinde sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandıran Aslan, kalesinde ise yalnızca 8 gol gördü. - İSTANBUL
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.