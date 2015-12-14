Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rakibi Kim Oldu? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Kupası Maçları Ne Zaman Oynanacak? - UEFA Fikstürü

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA kupasında kura çekiminin tamamlanması ile belli oldu, Fenerbahçe Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile eşleşirken Galatasaray İtalya Serie A takımlarından Lazio ile eşleşti

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rakibi Kim Oldu? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Kupası Maçları Ne Zaman Oynanacak? - UEFA Fikstürü
 Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA kupasında kura çekiminin tamamlanması ile belli oldu, Fenerbahçe Rus ekibi  Lokomotiv Moskova ile eşleşirken Galatasaray İtalya Serie A takımlarından Lazio ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla eşleşirken Galatasaray'ın rakibi ise İtalya'nın Lazio ekibi oldu.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile eşleşirken Galatasaray'ın rakibi ise İtalya'nın Lazio ekibi oldu. Fenerbahçe, ilk maçını 16 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Galatasaray da ilk maçını 18 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak.

İşte eşleşmeler

Fiorentina - Tottenham Hotspur
Valencia - Rapid Wien
Borissia Dortmund - Porto
Fenerbahçe - Lokomotiv Moskova
Anderlecht - Olympiakos
Augsburg - Liverpool
Midtjylland - Manchester United
Sparta Prag - Krasnodar
Shakhtar Donetsk - Schalke 04
Marsilya - Athletic Bilbao
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeLokomotiv MoskovaLazio
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.