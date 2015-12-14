Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rakibi Kim Oldu? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Kupası Maçları Ne Zaman Oynanacak? - UEFA Fikstürü

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA kupasında kura çekiminin tamamlanması ile belli oldu, Fenerbahçe Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile eşleşirken Galatasaray İtalya Serie A takımlarından Lazio ile eşleşti
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla eşleşirken Galatasaray'ın rakibi ise İtalya'nın Lazio ekibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla eşleşirken Galatasaray'ın rakibi ise İtalya'nın Lazio ekibi oldu.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile eşleşirken Galatasaray'ın rakibi ise İtalya'nın Lazio ekibi oldu. Fenerbahçe, ilk maçını 16 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Galatasaray da ilk maçını 18 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak.
İşte eşleşmeler
Fiorentina - Tottenham Hotspur
Valencia - Rapid Wien
Borissia Dortmund - Porto
Fenerbahçe - Lokomotiv Moskova
Anderlecht - Olympiakos
Augsburg - Liverpool
Midtjylland - Manchester United
Sparta Prag - Krasnodar
Shakhtar Donetsk - Schalke 04
Marsilya - Athletic Bilbao