Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rakibi Kim Oldu? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Kupası Maçları Ne Zaman Oynanacak? - UEFA Fikstürü

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile eşleşirken Galatasaray'ın rakibi ise İtalya'nın Lazio ekibi oldu. Fenerbahçe, ilk maçını 16 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Galatasaray da ilk maçını 18 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak.

İşte eşleşmeler

Fiorentina - Tottenham Hotspur

Valencia - Rapid Wien

Borissia Dortmund - Porto

Fenerbahçe - Lokomotiv Moskova

Anderlecht - Olympiakos

Augsburg - Liverpool

Midtjylland - Manchester United

Sparta Prag - Krasnodar

Shakhtar Donetsk - Schalke 04

Marsilya - Athletic Bilbao

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla eşleşirken Galatasaray'ın rakibi ise İtalya'nın Lazio ekibi oldu.