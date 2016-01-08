Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Andrija Zivkovic şoku

Zivkovic, "Bu iddiaları kim ortaya atıyor bilmiyorum ancak bunlar kesinlikle doğru değil. Herhangi bir Türk takımına transfer olmayacağım" ifadelerini kullandı. Partizan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek kanat oyuncusu, gelecek planlarına dair henüz konuşmak istemediğini sözlerine ekledi.

Sırbistan'ın Niş şehrinde doğan 19 yaşındaki Zivkovic, altyapısından yetiştiği Belgrad ekibi Partizan ile ilk profesyonel maçına 2013'te çıktı. Partizan formasıyla 93 maça çıkan Zivkovic, 24 gol atıp, 13 de asist yaptı.

Andrija Zivkovic, geçen yıl Dünya Kupası'nı kazanan 20 Yaş Altı Sırbistan Milli Takımı'nın da en önemli oyuncuları arasında yer aldı.