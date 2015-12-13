Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA kupası rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi 2. tur maçlarının kura çekimi yarın İsviçre'de yapılacak.

Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından TSİ 14.00'te de UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turda mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak.

Avrupa Ligi statüsü doğrultusunda, 12 grubu lider tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3. olarak Avrupa Ligi'ne giden 8 takım arasında en iyi 4 dereceyi elde eden ekipler seribaşı olacak. Gruplarını 2. bitiren 12 takım ve Şampiyonlar Ligi'nde en kötü 4 dereceyi alan kulüpler ise 2. torbadan kura çekimine katılacak. 32 takımın mücadele edeceği eleme turunda, aynı gruptan gelen ya da aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar eşleşemeyecek.

Buna göre A Grubu'nu 2. sırada bitiren Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray, 2. torbada yer alacak.

İki takım, Şampiyonlar Ligi'nden gelen seribaşı ekipler Porto, Olympiakos, Manchester United, Bayer Leverkusen ya da Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Molde, Liverpool, Krasnodar, Napoli, Rapid Wien, Braga, Lazio, Lokomotiv Moskova, Basel, Tottenham Hotspur, Schalke 04 ve Athletic Bilbao kulüplerinden biriyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, önceki turda aynı grupta yer aldığı için Molde ile eşleşemeyecek.

Çekilişte seribaşı kulüpler, 18 ve 25 Şubat 2015'te yapılacak maçların ikincisini sahasında oynayacak. Fenerbahçe, ilk maçını, aynı kentte iki karşılaşma yapılmasına izin verilmediği için 16 Şubat'ta yapacak.





UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray'ın elenmesiyle Türk temsilcisinin kalmadığı Şampiyonlar Ligi 2. tur kura çekiminde, gruplarını ilk sırada bitiren Real Madrid, Wolfsburg, Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea ve Zenit seribaşı olacak.

Aynı grup ya da ülkeden takımların ve UEFA'nın kararı doğrultusunda Rus ile Ukrayna ekiplerinin eşleşemeyeceği çekilişe, Paris Saint Germain, PSV Eindhoven, Benfica, Juventus, Roma, Arsenal, Dinamo Kiev ve Gent, ikinci torbadan katılacak.

Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.