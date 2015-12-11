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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA kupası maç takvimi belli oldu

Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Liginde Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını yapacağı tarih belli oldu, UEFA Fenerbahçe karşılaşmasının tarihini Galatasaray ile çakışmaması için değiştirdi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA kupası maç takvimi belli oldu
Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Liginde Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını yapacağı tarih belli oldu, UEFA Fenerbahçe karşılaşmasının tarihini Galatasaray ile çakışmaması için değiştirdi
 
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarının aynı güne gelmemesi için sarı-lacivertlilerin ilk maçını salı günü oynayacağı açıklandı.
UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray ilk maçını evinde 18 Şubat Perşembe günü oynayacak. Fenerbahçe ise ilk karşılaşmasını 16 Şubat Salı günü evinde oynayacak. Fenerbahçe’nin maçının salı gününe alınma sebebinin Galatasaray maçı ile çakışmaması için olduğu belirtildi. Pazartesi günü 14.00’te UEFA’nın Nyon’da bulunan merkezinde yapılacak olan kura çekimi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, iki takımın o hafta oynayacakları maçları da bu değişikliğe göre ayarlayacak.
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GalatasarayFenerbahçeUEFA
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