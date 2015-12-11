Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA kupası maç takvimi belli oldu

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray ilk maçını evinde 18 Şubat Perşembe günü oynayacak. Fenerbahçe ise ilk karşılaşmasını 16 Şubat Salı günü evinde oynayacak. Fenerbahçe’nin maçının salı gününe alınma sebebinin Galatasaray maçı ile çakışmaması için olduğu belirtildi. Pazartesi günü 14.00’te UEFA’nın Nyon’da bulunan merkezinde yapılacak olan kura çekimi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, iki takımın o hafta oynayacakları maçları da bu değişikliğe göre ayarlayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarının aynı güne gelmemesi için sarı-lacivertlilerin ilk maçını salı günü oynayacağı açıklandı.