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Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Süper Kupa maçındaki olaylardan ötürü PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

 Beşiktaş ve Galatasaray Süper Kupa maçındaki olaylardan ötürü PFDK'ya sevk edildi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.08.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.08.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir ifadelerine yer verildi.

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BeşiktaşGalatasaray Süper Kupa MaçıPFDK
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