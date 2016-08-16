Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş ve Galatasaray Süper Kupa maçındaki olaylardan ötürü PFDK'ya sevk edildi.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre:



1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.08.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.08.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir ifadelerine yer verildi.