Galatasaray ve Beşiktaş'ın sıkıntıları eşit

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi, siyah-beyazlıların iç sahada, sarı-kırmızılıların ise deplasmandaki kayıpları dikkati çekiyor.

BEŞİKTAŞ, EVİNDE SIKINTILI

Ligde 15. haftaya topladığı 32 puanla zirvede giren Beşiktaş'ın 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı 4 maçın 3'ünü iç sahada oynadı. Atatürk Olimpiyat Stadı ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda toplam 7 lig maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, iç sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı ve 8 puan yitirdi.

İLK YENİLGİ TRABZON'A KARŞI

Ligde ilk yenilgisini 2. haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Trabzonspor maçında alan Beşiktaş, ardından burada Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarını kazandı. Sonraki 4 maça Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda çıkan siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile Medicana Sivasspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı ve Akhisar Belediyespor'a yenildi.

Şenol Güneş'in öğrencileri, evindeki son 2 lig maçını kazanamadı.

SAHASINDA 12 GOL KAYDETTİ

Beşiktaş, deplasmanda gösterdiği golcü kimliğinin tersine iç sahada daha az skor üretti. Siyah-beyazlılar, 20 golle en golcü deplasman takımı unvanını elinde bulundururken, seyircisi önünde yaptığı 7 maçın 6'sında fileleri havalandırıp 12 gol attı.

GALATASARAY, DEPLASMANDA 9 PUAN KAYBETTİ

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Galatasaray ise 16 puanlık kaybın 9'unu dış sahada yaşadı. Lige deplasmandaki Medicana Sivasspor beraberliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, ardından dış sahalardaki Torku Konyaspor, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazandı. Galatasaray, 7. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasından sonra yaptığı 3 deplasman maçından da galibiyet çıkaramadı. Ligde 9. haftada Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta 1 puan alan Galatasaray, Çaykur Rizespor'a yenilirken, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

GALATASARAY'IN DEPLASMANDA BOŞU YOK

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda yaptığı 7 maçın tamamında da gol attı. Dış sahada girdiği mücadelelerin hepsinde de fileleri havalandıran Galatasaray, attığı 15 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü ve Beşiktaş'ın ardından deplasmandaki en golcü ekip olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılılar, 7 maçın 2'sinde ise kalesini gol kapadı.