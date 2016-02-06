Galatasaray umudu kesti!

Özyalçın, Galatasaray'ın bugünkü futbolundan memnun olmadığını ifade ederek, "Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yok. Galatasaray'ın ilkeleri için mücadele etmesi doğal. Bugünkü maçtan mutlu değilim. Ancak bu, bundan sonra böyle kötü oynayacağız demek değil. Genç oyuncuların önümüzdeki günlerde daha iyi olacağı kanısındayım" dedi.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları "travmatik bir konuşma" olarak yorumlayan Özyalçın, "Bir polemik olsun istemiyorum. Sanıyorum ki bir sürpriz ve farklı sonuçtan sonra söylenmiş travmatik bir konuşma. Dursun Özbek, söylemlerinde hiçbir kulüpten bahsetmedi. Peki, o zaman rakip sayılacak bir başkanın bu şekilde konuşmasının amacı ne olabilir, diye düşündüm. Bu açıklamalar farklı ve travmatik sonucun saptırılması ve gündemin değiştirilmesi olabilir. Başka bir yorum yapmıyorum. Herkes kendi düşünceleri için de karar versin" diye konuştu.



Çin'in Beijing Guoan takımına transferi gündemde olan Burak Yılmaz için de konuşan Özyalçın, milli futbolcunun geleceğine yönelik bir karar aldığını aktardı.



Burak'ın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu dile getiren Özyalçın, "Şampiyonluklarımızda büyük emeği var. Türk sporu için de sembol olmuş bir isim. İleri yaşında iyi bir teklif geldi ve değerlendirmesi lazım. Galatasaray da değer kazanacak. Finansal fair-play içinde ekonomik sıkıntılar var. Bilmeyen kalmadı. Bu transferin kulübe artı değeri var. Burak'ın da kendi istikbaline yönelik tasarrufu var. Saygı duyuyorum, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.