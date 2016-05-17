Galatasaray UEFA Kupası için Yemek Düzenledi!

Galatasaray Adası'nda düzenlenen organizasyon a Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, dönemin Galatasaray Başkanı Faruk Süren, eski Galatasaray yöneticisi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, dönemin Galatasaray Teknik Direktörü ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim , eski Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, kupa yı kaldıran kadroda yer alan futbolcular Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Claudio Taffarel, Ergün Penbe, Vedat İnceefe, Arif Erdem, Suat Kaya, Okan Buruk, Kerem İnan, Mehmet Bölükbaşı ile Mehmet Yozgatlı, sarı-kırmızılı eski oyuncu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray Kulübünün eski yöneticileri katıldı.

Organizasyonun ev sahiplerinden Ali Dürüst, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elde edilen başarını güzel anılarla hatırladıklarını belirterek, "Başarı artık geride kaldı. Başarıyı paylaşmaktan ziyade hep beraber olmak için bir araya geldik. O günleri yad edeceğiz. O günler geride kaldı ama kendimizi önümüzdeki başarılara endeksleyeceğiz. Sportif başarılar gelip geçer. Mühim olan bu camianın birlik ve beraberliğini sağlamak. Onu da hep birlikte sağlayacağız." diye konuştu.

Galatasaray Kulübünde olağanüstü seçim olacağı iddialarının sorulduğu Dürüst, "Onunla ilgili konuşmam doğru değil. Şu anda yönetim işin başında devam ediyor." demekle yetindi.

Özbek: " UEFA Kupası , bugüne kadar gelmiş en büyük futbol kupası"

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, UEFA Kupası'nın Türk futbol tarihinde kazanılan en büyük kupa olduğunu vurgulayarak, "17 Mayıs'ı kutluyoruz. Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000'de Türkiye'ye hediye ettiği UEFA Kupası, bugüne kadar gelmiş en büyük futbol kupası. Onun anısına emeği geçen futbolcular ve idarecilerle bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye'de ilkleri başardığını aktararak, "Zamana bağlı şeyler. Onun için çalışıyoruz. Basketbolda da ULEB Avrupa Kupası'nı alarak, Türkiye'ye gelmiş en büyük kupayı kazandık. Galatasaray, ilklerin takımı. Bunu da her branşta gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Terim: "Senede bir dostları görmek hoş oluyor"

Türkiye Futbol Direktörü Terim, başarının mimarlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Senede bir dostları, arkadaşları ve talebeleri bir arada görmek hoş oluyor." dedi.

Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanmanın gururunu her zaman yaşadığını kaydeden Terim, şu ifadeleri kullandı:

"İnanmış bir grup insan bu zaferi hem ülkeye hem de Galatasaraylılara hediye etti. Tarihin en önemli başarısına imza atan bu işin mimarları olarak, büyük bir iş yaptığımızı hissedebiliyoruz. Galatasaray bu işi başardı. Galatasaray, Avrupa'da her zaman çok hedefi olmuş, çok büyük hedeflere koşmak istemiş, sonunda da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı alan, diğer hedefi de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olan bir kulüp. Bunu kendi kulübümüzde almanın büyük gururunu yaşıyorum. Emeği geçen başkan, yönetici ve mimarlarımız oyunculara sevgilerimi iletiyorum. Bu işler taraftarsız olmuyor. Başta Galatasaraylılar olmak üzere kalbi bizimle atan, dualarını esirgemeyen ülkedeki tüm insanlara bir daha teşekkür ediyorum."

UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın 16 sene sonra Avrupa kupalarından men edildiğinin hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Belki gitmez, belki gider. Net bir şey diyemiyoruz. Henüz son karar açıklanmadı. Galatasaray gibi büyük camiaların kendi refleksleri vardır. Onlar da böyle durumlarda harekete geçer ve dengeyi sağlar. O refleksin harekete geçmesi gerek." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın efsane futbolcusu Hagi de 17 Mayıs'ı her sene memnuniyetle hatırladığını vurgulayarak, "Bugünü memnuniyetle hatırlıyoruz. 17 Mayıs 2000'de kendimizi dünyanın en iyisi olarak hissetmiştik. Güzel anılarla buraya geliyoruz." açıklamasında bulundu.

Popescu ise UEFA Kupası'nın kazanıldığı tarihin kariyerinin en önemli günlerinden biri olduğunu belirterek, "2000 yılında Kopenhag'da aldığımız kupanın tarihini her zaman hatırlıyorum. Kariyerimin en önemli günlerinden birisiydi." dedi.

Rumen futbol adamı, Galatasaray'ın bu sezonki durumundan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Maalesef Galatasaray'ı seven olarak, istediğimiz durumda değil. Ümit ederim seneye daha iyi bir sezon geçirir ve şampiyon çıkar." görüşlerini aktardı.