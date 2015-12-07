Galatasaray Uefa için sahaya çıkacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Kazakistan temsilcisi Astana'yı konuk edecek. Türk Telekom Arena'da saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Craig Alexander Thomson yönetecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan sarı-kırmızılı ekibe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Astana karşısında alacağı bir beraberlik yetecek.

Son maçlar öncesi 4 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray'ı, 3 puanla son sırada takip eden Astana'nın, UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilme şansları devam ediyor. Kazak takımının grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmesi için sarı-kırmızılı ekibi yenmesi gerekiyor.

Denizli, Avrupa'da ilk kez

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan ve sarı-kırmızılı kulüpte 3. dönemine başlayan Mustafa Denizli, yeni döneminde Avrupa kulvarında ilk maçına çıkacak.

Takımının başındaki ilk 2 maçını ligde oynayarak Kasımpaşa (2-2) ve Bursaspor (3-0) müsabakalarında boy gösteren tecrübeli çalıştırıcı, üçüncü karşılaşmasında Astana'ya karşı takımının başında yer alacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında bulunduğu ilk dönemde, 1987-88 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösteren Denizli, ikinci döneminde ise 1991-1992 sezonu Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale yükselmişti.

Burak ve Selçuk yeniden sahada olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki sarı kart cezalarını dolduran Selçuk İnan ve Burak Yılmaz, Astana karşısında yeniden takımdaki yerlerini alabilecek.

Benfica'ya karşı deplasmanda 2-1 kaybedilen müsabakada gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Selçuk ve Burak, ardından yine deplasmanda yapılan Atletico Madrid maçında forma giyememişlerdi.

Öte yandan, bu maç öncesi Galatasaray'da Hamit Altıntop, Lionel Carole ve Jason Denayer'in sakatlıkları devam ediyor.

Avrupa kupalarında 267. maç

Sarı-kırmızılı ekip, Astana karşısında Avrupa kupaları tarihindeki 267'inci karşılaşmasına çıkacak.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 162, adı daha önce UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 71, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 266 maç yaptı.

Söz konusu müsabakalarda 98 galibiyet ve 100 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, 68 karşılaşmada eşitliği bozamazken, rakip filelere gönderdiği 366 gole karşılık kalesinde 396 gol gördü