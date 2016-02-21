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Galatasaray - Trabzonspor Maçına Doğru!

Spоr Tоtо Süpеr Lig'in 22. hаftаsındа Galatasaray sahasında Trаbzоnspоr'u konuk еdiyоr

Galatasaray - Trabzonspor Maçına Doğru!

 Ligdeki son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve 34 puanla 6. sıraya kadar gerileyen sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında bu kötü serisini sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.

Galatasaray'da Trabzonspor karşılaşması öncesi iki oyuncu kart cezalısı durumda bulunurken, 6 futbolcu ise ceza sınırında yer alıyor.

Ligde son oynanan Mersin İdmanyurdu maçında kırmızı kart gören Semih Kaya ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Yasin Öztekin, ve tedavisi süren Sinan Gümüş de Trabzonspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak. 

GALATASARAY - TRABZONSPOR

STAT: TT Arena

SAAT: 19.00

HAKEM: Deniz Ateş Bitnel

YAYIN: Lig TV

MUHTEMEL 11'LER;

GALATASARAY: Muslera, Hakan Balta, Denayer, Chedjou, Linnes, Donk, Selçuk, Sabri, Olcan, Sneijder, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Cavanda, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Yusuf Erdoğan, Bosingwa, Özer Hurmacı, Erkan Zengin, Marin, Sefa Yılmaz, Muhammet Demir

TEKNİK DİREKTÖR: Hami Mandıralı

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GalatasarayTrabzonspor
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