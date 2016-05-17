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Galatasaray Teknik Direktör için Hagi ile Görüşüyor mu?
Galatasaray bu yıl istediği gibi bir sezon geçirememesinin ardından yeni sezon için çalışmalarına başladı. Peki, Galatasaray yeni sezonda teknik direktör açığını Hagi ile mi kapatacak, Hagi bu soruya ne cevap verdi?. Ayrıntılar haberimizde.
17 Mayıs 2016 Salı 12:33
Galatasaray Adası'nda düzenlenen UEFA Kupası yıldönümü yemeğine katılan Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray eski futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi, o günleri çok iyi hatırladığını belirterek, “O gün kendimizi dünyanın en iyisi olarak hissetmiştik. Güzel anılardı, o güzel anıları anmak için geldik” dedi. Basın mensuplarının 'Galatasaray’dan bir teklif gelirse kabul eder misiniz' sorusuna ise Rumen teknik adam, “Şu anda yemeğe geldik. Başka bir şey düşünmek istemiyorum” şeklinde cevap verdi.
POPESCU: "KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ KUPASIYDI"
Galatasaray’ın eski futbolcusu Gheorghe Popescu ise sarı-kırmızılı kulüple kaldırdığı UEFA Kupası'nın kariyerinin en önemli kupası olduğunu hatırlatarak, "Güzel anılarımız geçti. Attığım penaltı benim için bir şanstı. Eğer benden önce penaltı atan arkadaşlarım atamasaydı ben de atamazdım” dedi. Basın mensuplarının Galatasaray’ın şu anki durumu hakkındaki sorusuna ise Rumen futbolcu, “Galatasaray’ı takip ediyorum ve şu anki durumu iyi değil. Gelecek sezon kendisini toparlar ve şampiyon olur” diye konuştu.
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