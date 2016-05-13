Galatasaray Teknik Direktör Arayışında

Riekerink’i emanetçi olarak A takımının başına getiren, gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren Galatasaray, Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıracak olan Mircea Lucescu’nun kararını beklerken teknik direktör havuzuna sürpriz bir isim girdi: Frank de Boer...

Lucescu ile önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşecek olan sarı-kırmızılılar Rumen teknik adamda yaşanabilecek olumsuz gelişmelere de hazırlıklı... Lucien Favre ve Jorge Sampaoli gibi alternatif isimlerde yaşanan pürüzler nedeniyle başka teknik adamları mercek altına alan Galatasaray aradığı profile uygun isim olarak Frank de Boer’i belirledi.

Kulübü tanıyor

2003-2004 sezonunda Galatasaray forması da giyen Hollandalı teknik adam, Hollanda Milli Takımı yardımcı antrenörlüğünden sonra 2010’da Ajax’ın başına geçti ve istikrarlı bir şekilde 6 yıl görevde kaldı. Ajax’ın geçen hafta sonu dramatik şekilde şampiyonluğu kaybetmesinden sonra kulübüyle yollarını ayıran genç teknik adamın, listeye alınmasında Galatasaray’a yabancı olmaması, takımın en önemli yıldızı Wesley Sneijder’in vatandaşı olması, yine altyapının başında bir başka Hollandalı Riekerink’in yer alması büyük rol oynadı.

Cim-Bom hocası için kararını Sportif A.Ş’deki yeni yapılanma sonrası verecek.

Sneijder sevinecek

Galatasaray’da Frank de Boer’in gündeme alınmasına en çok Wesley Sneijder sevinecek gibi görünüyor. Hollandalı futbolcu, devre arasında Ajax’ın Antalya kampını ziyaret etmiş ve hocayla özel bir sohbet yapmıştı. Koyu bir Ajax taraftarı olan Sneijder yine bu kulübün efsaneleri arasında yer alan Frank De Boer’in sarı-kırmızılı takımın başına gelmesinden çok memnun olacak.