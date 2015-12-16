Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galatasaray taraftarını kahreden gelişme

Galatasaray'a geldiği gün dahil büyük bir heyecan yaratan Wesley Sneijder oynadığı futbol ve kazandırdığı maçlarla taraftarın sevgilisi olmayı kısa sürede başardı, takımın kötü gidişatından memnun olmayan Sneijder'in mutlu olmadığı ve devre arasında ayrılmak istediği iddia edildi

Galatasaray taraftarını kahreden gelişme
 Galatasaray'a geldiği gün dahil büyük bir heyecan yaratan Wesley Sneijder oynadığı futbol ve kazandırdığı maçlarla taraftarın sevgilisi olmayı kısa sürede başardı, takımın kötü gidişatından memnun olmayan Sneijder'in mutlu olmadığı ve devre arasında ayrılmak istediği iddia edildi
Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a 2-1 kaybetmesinin ardından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'in takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

"NEDEN BU TAKIMDA KALSIN Kİ?"

Lig Radyo'da Mehmet Ayan'ın sorularını cevaplandıran Millet Gazetesi Spor Müdürü Gökmen Özdemir, "Wesley Sneijder, devre arasında takımdan ayrılmak istiyor... Yaşanan tabloya bakın; Neden bu takımda kalsın ki?" sözlerini kullandı.

"LOCAYA SAKLANIRLAR"

Özdemir ayrıca, "Beşiktaş maçı ve Florya'da yaşananlardan sonra Galatasaray yönetimi için kum saati çalışmaya başladı. Akhisar maçında hangi yönetici gidebilir maça? Gitseler de locaya saklanırlar." dedi.

MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Başarılı oyuncunun sezon sonunda sona erecek olan kontratı geçtiğimiz aylarda 2018 yılına kadar uzatılmıştı. Son dönemde performansıyla beklentilerin altında kalan tecrübeli yıldız Beşiktaş derbisinde takımını öne geçiren golü kaydetmiş olsa da mağlubiyeti engelleyemedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki elenişinde başarılı oyuncunun alacağı kararda etkili olması bekleniyor. Bu da Ocak ayının daha hareketli geçeceğine işaret.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayWesley Sneijder
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.