Galatasaray taraftarını kahreden gelişme

Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a 2-1 kaybetmesinin ardından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'in takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

"NEDEN BU TAKIMDA KALSIN Kİ?"

Lig Radyo'da Mehmet Ayan'ın sorularını cevaplandıran Millet Gazetesi Spor Müdürü Gökmen Özdemir, "Wesley Sneijder, devre arasında takımdan ayrılmak istiyor... Yaşanan tabloya bakın; Neden bu takımda kalsın ki?" sözlerini kullandı.

"LOCAYA SAKLANIRLAR"

Özdemir ayrıca, "Beşiktaş maçı ve Florya'da yaşananlardan sonra Galatasaray yönetimi için kum saati çalışmaya başladı. Akhisar maçında hangi yönetici gidebilir maça? Gitseler de locaya saklanırlar." dedi.

MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Başarılı oyuncunun sezon sonunda sona erecek olan kontratı geçtiğimiz aylarda 2018 yılına kadar uzatılmıştı. Son dönemde performansıyla beklentilerin altında kalan tecrübeli yıldız Beşiktaş derbisinde takımını öne geçiren golü kaydetmiş olsa da mağlubiyeti engelleyemedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki elenişinde başarılı oyuncunun alacağı kararda etkili olması bekleniyor. Bu da Ocak ayının daha hareketli geçeceğine işaret.