Galatasaray taraftarını kahredecek iddia!

Mersin İdman Yurdu maçında yaşanan serbest vuruş krizi sonrasında, soyunma odasında "ya bu takımdan birileri gidecek, ya da ben" diyen Wesley Sneijder daha sonra; Mustafa Denizli'nin idmanlarda denediği kadroyla Lazio maçına çıkacağını öğrenince çıldırmıştı. Maç sabahı forma giymek istemeyen Sneijder daha sonra yöneticilerle konuşup fikrini değiştirmişti. Hollandalı oyuncu daha sonra Başkan Dursun Özbek'ten şifaen izin alarak, Denizli'den habersiz Paris'e Kıvanç Tatlıtuğ'un nikahına gitmişti. Denizli, üç önemli olayda adını çiğnediğini düşündüğü Sneijder'i Trabzonspor maçında yedek oturtarak "patron benim" mesajı verdi.



PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞECEKLER

Fakat Denizli'nin verdiği bu mesaj daha önce Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu'nu ateşe atan Sneijder'in sabrını taşırdı. Hollandalı oyuncunun, Başkan Dursun Özbek'ten randevu istediği, fakat cevaben, "UEFA'da görüşmeler tamamlansın, Çarşamba veya Perşembe günü bir araya geliriz" cevabı aldı. Bu gelişme üzerine Sneijder'in menajerini İstanbul'a davet ettiği en geç Perşembe günü Başkan Özbek'le bir görüşme yaparak sürpriz bir karar alabileceği bildirildi.

''SNEIJDER AYRILMAYI DÜŞÜNMEYE BAŞLADI"

Menajeri Guido Albers ise daha önce Galatasaray 'dan ayrılma konusunda ikna edemediği Wesley Sneijder'in bu ani çağrısı ise üzerine acilen olarak İstanbul'a gelme kararı aldı. Salı günü İstanbul'a gelmesi beklenen Albers'in, Başkan Özbek'le yapılacak Perşembe günkü toplantıya Çin'den tekliflerle oturacağı gelen bilgiler arasında. Albers'in İstanbul'a, İtalya'ya veya Premier Lig'e gitmek isteyen Sneijder'i Çin'e gitmeye ikna etmek için geleceği de iddialar arasında. Sneijder'in PR işlerini yapan Hollandalı gazeteci Richard Neve ise NOS TV'de katıldığı programda, "Sneijder, Çin'e gitmez ama Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmeye başladı" diyerek sürpriz bir çıkış yaptı.

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Sneijder'in menajeri Guido Albers'in Mersin İdman Yurdu maçından sonra başlayan süreçte Hollandalı oyuncu için bir süredir Çin ekipleriyle görüşme halinde olduğu bildirildi. Çin'den Sneijder için yılda 12 ila 15 milyon Euro arasında değişen rakamlarda teklifleri Hollandalı yıldıza sunan Albers'in en büyük avantajı ise "7.5 milyon Euro'luk serbest kalma" maddesi. Albers'in bu madde sayesinde Çinlilerin karşısına güçlü çıktığı ve yüksek rakamlar talep edebildiği bildirildi. Sneijder'in ise Çin'e gitmeyi kariyerinin bitimi olarak gördüğü için bu opsiyonu son sıraya yazdığı ama Perşembe günü yapılacak görüşmenin kritik önem taşıdığı bildirildi.

"YA BEN YA DENİZLİ DİYECEK"

Perşembe günü yapılması planlanan görüşmeye Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers ile birlikte katılacağı öğrenildi. Sneijder'in bu görüşmede takım içinde gördüğü yanlışlıkları Başkan'a aktaracağı ve kendisine göre başarısızlığın nedenlerini sıralayacağı bildirildi. Daha önce Terim ve Hamzaoğlu ile çalışmak istemediğini, Ünal Aysal ve Dursun Özbek'e aktaran Sneijder'in, Denizli konusunda da benzer bir çıkış yapması bekleniyor.

Kaynak: Fotospor