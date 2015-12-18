Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Açıklama! Transfer Yapılacak!

Galatasaray'ın teknik patronu Mustafa Denizli'den Sarı-Kırmızılı taraftarlara transfer müjdesi geldi.



Deneyimli hoca, kupada 2-1 kazandıkları Akhisar maçı sonrası şöyle konuştu:



"İlk yarıda daha farklı bitirebilirdik. Maçın genelinde daha istekli bir takım vardı. Bazı oyuncuları daha iyi değerlendirme fırsatı gördüm. Henüz 20. günüm burada. Bu maç temposu devam edecek. Cihat Hoca doğru söylemiş. Lig zaten sert mücadeleye sahne olan bir yer. Biz bu dönemi doğru şekilde kapatmak istiyoruz. Bu takımın her zamanki başarılarında takımın en büyük destekçisi taraftardı. Biz dört bir yandan çalışıyoruz. Tahmin ediyorum 15-20 gün içerisinde düşündüklerimizi gerçekleştireceğiz. Vasatın üzerinde bir takımız. Hem genç hem de Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak bir takım kuracağız. Galatasaray için nokta atış diye tabir edilecek, taraftarın ve oyuncuların psikolojilerini düzeltecek şeyler olacak."