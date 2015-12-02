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Galatasaray taraftarını çıldırtan haber! Grosskreutz ayrılmak istiyor!

Galatasaray'ın transfer döneminde aldığı ancak belgelerini yetiştiremediği için oynatamadığı Grosskreutz Mustafa Denizli'ye ayrılmak istediğini belirtti.

Galatasaray taraftarını çıldırtan haber! Grosskreutz ayrılmak istiyor!

 ASpor'un haberine göre; Ligin ikinci yarısında Galatasaray forması giymesi beklenen Grosskreutz, Mustafa Denizli ile görüşüp ayrılmak istediğini söyledi.

 
GİTMESİNE İZİN VEREBİLİRİZ

Sabah yapılan idman öncesi Mustafa Denizli'nin yanına gelen ve takımdan ayrılmak istediğini bildiren Alman futbolcu idmana da çıkmadı. 
 
Mustafa Denizli ise konu ile yaptığı açıklamada  ''Grosskreutz eğer mutsuz olup etrafındakileri de mutsuz edecekse, gitmesine izin verebileceğiz.'' dedi.
 
OYNAMADAN KAZANDI

Ayrıca Kevin Grosskreutz, Galatasaray'da resmi bir maçta forma giymeden 900.000 €'yu cebine koyarak Türkiye'den ayrılmış olacak.
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GalatasarayKevin GrosskreutzMustafa DenizliKasımpaşa
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