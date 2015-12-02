Galatasaray taraftarını çıldırtan haber! Grosskreutz ayrılmak istiyor!

ASpor'un haberine göre; Ligin ikinci yarısında Galatasaray forması giymesi beklenen Grosskreutz, Mustafa Denizli ile görüşüp ayrılmak istediğini söyledi.

GİTMESİNE İZİN VEREBİLİRİZ

Sabah yapılan idman öncesi Mustafa Denizli'nin yanına gelen ve takımdan ayrılmak istediğini bildiren Alman futbolcu idmana da çıkmadı.

Mustafa Denizli ise konu ile yaptığı açıklamada ''Grosskreutz eğer mutsuz olup etrafındakileri de mutsuz edecekse, gitmesine izin verebileceğiz.'' dedi.

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