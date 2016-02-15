Galatasaray taraftarından vefa örneği!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bileklik satışında ulaştıkları rakamın 6 günde 465 bin olduğunu söyledi. Bunun için taraftara teşekkürlerini ileten başkan Özbek; "Keşke UEFA Mayıs'ın sonuna kadar bekleyebilseydi. Keşke UEFA bugünkü yönetimin performansını algılayabilseydi. Son yıllarda Galatasaray Sportif A.Ş. ilk defa mayıs sonunda kar eden bir kuruluş olacak" dedi.



"VEFAKAR GALATASARAY TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, 'Tek bilek, tek yürek' dayanışması bilgilendirme yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Galatasaray Adası'ndaki yemek öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 'Tek bilek, tek yürek' kampanyası hakkında, "Bugünkü toplantının amacı yaklaşık 1 hafta evvel başlattığımız 'Tek bilek tek yürek' kampanyası ile ilgili gelinen noktayı bütün kamuoyuna duyurmak. Lansman sırasındaki konuşmamda da söylemiştim; Galatasaray, 500 yıllık geleneğine bağlı olarak bu geleneğin etik değerlerinden süzülüp gelen beraberlik, birliğin bir örneğini bu kampanya ile vermektedir. Ben buradan vefakar taraftarlarıma, bu kampanyaya ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"HEDEFİMİZİ 2 MİLYONA ÇIKARDIK"

Bileklik satışında ulaştıkları rakamın 6 günde 465 bin olduğunu söyleyen Özbek, "Bunun sembolik değeri çok yüksek. İlk hedef 1 milyon satmaktı. Daha işin başında sürpriz bir şekilde çok büyük bir iltifatla karşılaştık. Taraftarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu ilgi kampanya hedefimizi 2 milyona çıkardı. Bunu da geçeceğimizi ümit ediyorum. Galatasaray'ın zor günlerde dayanışmasını simgeleyen bir olaydır bu kampanya. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"SPORTİF A.Ş. MAYIS SONUNDA KAR EDEN BİR KURULUŞ OLACAK"

UEFA ile olan görüşmeler ve gelinen nokta hakkında da açıklamalarda bulunan Özbek, "Keşke UEFA mayıs ayının sona kadar bekleseydi" diyerek şunları söyledi:

"Futbol takımı, Sportif A.Ş'nin altında bulunuyor ve faaliyetleriyle böyle yönetiyor. UEFA'dan bu şirketin geçmişte yaptığı zararlar neticesinde bir sorgudan geçiyoruz. Bizim izleme süremiz Mayıs 2016'da sona eriyor. Keşke UEFA mayısın sonuna kadar bekleyebilseydi. Keşke UEFA bugünkü yönetimin performansını algılayabilseydi. Son yıllarda Galatasaray Sportif A.Ş. ilk defa mayıs sonunda kar eden bir kuruluş olacak. Bunu çok iddialı söylüyorum. Bu desteklerle 70 milyon zararlardan gelerek küçük bir karlılıkla kapatma hedefime kolaylıkla ulaşacaktır. 'Tek bilek tek yürek' kampanyasına gösterilen ilgi ve bunun yanı sıra 7-8 aksiyon planı ile mayıs ayının sonu itibariyle Sportif A.Ş. bu derin zararlardan kurtularak karlılıkla faaliyetlerine devam edecek. Galatasaray borç sarmalı artık ortadan kalkacaktır. UEFA keşke mayıs sonuna kadar süreyi kullansaydı. Bu performansı görmek suretiyle alacağı kararı ona göre revize edebilirdi. UEFA devamlı dünyadaki gelişmeleri çok yakından izleyen bir kurum. Ben kendilerine ifade ettim, biz yeni bir yönetimiz ve veli bir amaçla geliyoruz. Bizim zararımızı kısa sürede aşağı çekeceğimizi söylemiştim. Ben bugün çok sevinçliyim. Baba Gündüz'ün dediği gibi; 'Galatasaray bir his takımıdır.' Zor günlerde halatı hep beraber çekeceğiz. Bu olaya çok değerli taraftarım gereken cevabı vermiştir. Herkes üzerine düşüne yapacaktır. Çok değerli sporcularımızın gösterdiği performansın da bunda etkili olacağını düşünüyorum. Bundan sonra da aynı başarıyı sağlayacaklarından çok ümitliyim" şeklinde konuştu.

6 GÜNDE 465 BİN BİLEKLİK!

Mağazacılık A.Ş. Genel Müdürü Ali Öğütücü ise, satılan bilekliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kampanya kapmasında 10 TL fiyatla satışa sunulan bilekliklerin, 6 günde 465 bin adet sattığını ifade eden Öğütücü, bu rakamın kendilerini daha da çok motive ettiğine vurgu yaptı.