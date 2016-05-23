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Galatasaray Sürpriz isim için Kasımpaşa ile Görüşmelerine Başladı!

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor sarı kırmızı ekip Kasımpaşa ile sürpriz bir isim üzerine görüşmelere başladı. Transfer detayları haberimizde.

Galatasaray Sürpriz isim için Kasımpaşa ile Görüşmelerine Başladı!

Sarı-Kırmızılılar bu sezon en büyük sıkıntıyı hiç şüphesiz ki forvette yaşadı. Burak Yılmaz’ı devre arasında Çin’e gönderdikten sonra Umut Bulut’tan bir türlü istediği verimi alamayan Galatasaray’da takviye yapılacak bölgelerin başında hücum hattı geliyor.

Transferde elini çabuk tutmak isteyen yönetim, ilk olarak iç piyasada temaslara başladı. Gündemde Eren Derdiyok var. Devre arasında Galatasaray’ın resmi teklif yaptığı gurbetçi yıldız konusunda Kasımpaşa olumsuz yanıt vermiş, “Sezon sonu masaya oturalım” demişti. Ligin bitmesinin ardından taraflar arasında görüşmeler yeniden başladı. Yeni sezonda küçülmeye gidecek olan Kasımpaşa, Eren’i kesin olarak satacak. Gurbetçi futbolcu da hedefi daha büyük olan bir kulüpte oynamak istiyor.

Bonservis olarak Cim Bom’un 3 milyon euro civarı bir ücretle bu işi bitirmeyi planladığı öğrenildi.

Fransa’da oynayacak

Oyunucu cephesinde sorun yaşamayan Aslan, Eren Derdiyok’un menaceriyle sürekli temasla halinde. Bu sezon çıktığı 31 lig maçında 13 kez ağları havalandıran ve 5 asist yapan 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Fransa’da yapılacak EURO 2016 öncesi İsviçre Milli Takımı’na katılan Eren ile turnuva bitmeden anlaşılması planlanıyor.

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