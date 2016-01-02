Galatasaray Stephane Mbia'nın peşinde iddiası

Trabzon'da yarattığı kriz sebebiyle istenmeyen adam olan Mbia için Galatasaray pusuya yattı. Ödemeleri geciktiği için 1 yıllık tüm alacaklarını icra yoluyla talep edince Trabzon'da istenmeyen adam haline gelen Mbia'nın sürpriz bir talibi var. Galatasaray'ın, Trabzonspor'daki sorunları çözülmez ve ayrılma ihtimali ortaya çıkarsa Senegalli futbolcu için düğmeye basacağı öğrenildi.
Trabzon'da yarattığı kriz sebebiyle istenmeyen adam olan Mbia için Galatasaray pusuya yattı. Ödemeleri geciktiği için 1 yıllık tüm alacaklarını icra yoluyla talep edince Trabzon'da istenmeyen adam haline gelen Mbia'nın sürpriz bir talibi var. Galatasaray'ın, Trabzonspor'daki sorunları çözülmez ve ayrılma ihtimali ortaya çıkarsa Senegalli futbolcu için düğmeye basacağı öğrenildi.