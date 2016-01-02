Galatasaray Stephane Mbia'nın peşinde iddiası

Trabzon'da yarattığı kriz sebebiyle istenmeyen adam olan Mbia için Galatasaray pusuya yattı. Ödemeleri geciktiği için 1 yıllık tüm alacaklarını icra yoluyla talep edince Trabzon'da istenmeyen adam haline gelen Mbia'nın sürpriz bir talibi var. Galatasaray'ın, Trabzonspor'daki sorunları çözülmez ve ayrılma ihtimali ortaya çıkarsa Senegalli futbolcu için düğmeye basacağı öğrenildi.



MELO'NUN YERİBE MBIA

Melo'nun boşluğunu bir türlü dolduramayan Cim Bom, bu bölge için Kasımpaşa'dan Donk'u bitirmişti. Ancak Donk'u sorunlu bir başka bölge olan stoperde de kullanabilecek olan Mustafa Denizli'nin şartların olgunlaşması durumunda Mbia'ya da 'evet' dediği ifade edildi.

SERBEST KALABİLİR

Trabzonspor'un Mbia'nın icraya başvurduğu alacaklarını ödeyeceği ve böylece serbest kalma ihtimalinin önüne geçeceği, ancak sonrasında teklifleri değerlendireceği de gelen haberler arasında. Bordo-Mavililer, Senegalli'yi bonservis bedeli ödemeden, 2.2 milyon Euro (Yaklaşık 7 milyon TL) imza parasıyla renklerine bağlamıştı. Deneyimli futbolcunun yıllık garanti ücreti ise 2.6 milyon Euro (8 milyon TL) olarak açıklanmıştı.

PARA + FUTBOLCU

Galatasaray'ın, ezeli rakibi Trabzonspor'a paranın yanı sıra kadrosundan bazı futbolcuları da önermesi bekleniyor. (Kaynak: Fanatik)