Galatasaray sorusuna Felipe Melo'dan yeşil ışık

Transfer sezonunun son gününde Inter’e satılan Felipe Melo,sosyal medya hesabı Twitter’dan bir kullanıcının “Galatasaray’da yeniden oynamak ister misin?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

Ön liberö bölgesinde görev yapan Felipe Melo daha önce “Türkiye’ye artık turist olarak dönerim. Oyuncu olarak dönmem zor gibi” demişti.