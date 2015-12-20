Galatasaray sorusuna Felipe Melo'dan yeşil ışık

Galatasaray'dan ayrılsada iletişimi kesmeyen Felipe Melo twitter üzerinden bir taraftarın ''yeniden Galatasaray'da forma giyer misin?'' sorusuna evet dedi
Transfer sezonunun son gününde Inter’e satılan Felipe Melo,sosyal medya hesabı Twitter’dan bir kullanıcının “Galatasaray’da yeniden oynamak ister misin?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi.
Ön liberö bölgesinde görev yapan Felipe Melo daha önce “Türkiye’ye artık turist olarak dönerim. Oyuncu olarak dönmem zor gibi” demişti.
Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Brezilyalı Felipe Melo, oynadığı 154 karşılaşmada 18 gol kaydederken 12 de asist yaptı. Brezilyalı futbolcu bu süre zarfında 5 kere de kırmızı kart gördü.