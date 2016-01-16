Galatasaray - Sivasspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle Radyodan Dinle

Galatasaray ikinci yarının startını TT Arena’da Sivas karşısında veriyor... Lider Beşiktaş’ın 11, ikinci Fenerbahçe’nin 10 puan gerisinde kalan Sarı-Kırmızılı ekibin, şampiyonluk yarışının içinde kalabilmesi için bugün kazanmaktan başka çaresi yok.



Aslan evinde Sivas’ı yendikten sonra yarın Beşiktaş’ın, pazartesi günü de Fenerbahçe’nin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu zorlu mücadelede, yeni transfer Donk, Selçuk’un partneri olarak ilk 11’de görev yapacak. Sakatlıklarını atlatan Sneijder ve Burak da ilk 11’de olacak. Martin Linnes ise yeterli sayıda idmana çıkmadığı için kadroda olmayacak.



Sınırdakilere dikkat!



Arena’daki kritik kapışma öncesi iki takımda da çok sayıda ceza sınırında isim var. Galatasaray’da Yasin, Chedjou, Hakan, Olcan ve Sabri, Sivas’ta da Erkan Kaş ve Adem Koçak kart görmeleri halinde bir sonraki hafta mücadele edemeyecekler.



Aslan'da son durum



Ev sahibinde Semih cezalı. Podolski de sakatlığı nedeniyle Almanya’da. Yeni transfer Linnes ile Hamit’in ise kadroda olması beklenmiyor.



Sivas'ta son durum



Konuk ekip Sivasspor’da Boye sakatlığı, Yiğit ve Cicinho da kart cezaları sebebiyle bugün Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.



Arena’da karne iyi



Cim Bom’un TT Arena karnesi daha iyi! Bu sezon sadece ligin 2. haftasında Osmanlıspor’a 2-1 kaybeden Cim Bom, ardından sahasında oynadığı 7 lig maçında 2 beraberlik, 5 galibiyet yaşadı.



28 maçta gol attı



Galatasaray, ligde çıktığı üst üste 28 maçta da gol atmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar bu periyotta rakip ağları 57 kez havalandırırken, en son 8 Mart 2015’te Kadıköy’de 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisini boş geçmişti.



12 puan kayıp



Aslan ligdeki son 7 maçında 12 puan kaybetti. Cim Bom, bu periyottaki iki galibiyetini TT Arena’da Bursaspor ve Akhisar Belediye karşısında yaşamıştı. Galatasaray diğer 5 karşılaşmadan ise 2 yenilgi,

3 beraberlikle ayrıldı.



Cüneyt Çakır’la 15 galibiyet



Galatasaray ile Sivas arasındaki mücadelede düdük çalacak olan Cüneyt Çakır, daha önce Aslan’ın 29 lig maçını yönetti. Cim Bom bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 8 beraberlik, 6 da yenilgi elde etti. Sivasspor ise Çakır’ın yönettiği 23 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 7 de mağlubiyet yaşadı.



Yiğido’nun yüzü gülmedi



Ligde Galatasaray deplasmanlarından bugüne kadar hiç puan çıkaramayan Sivasspor, İstanbul’daki son galibiyetini 3 Şubat 2013’te Kadıköy’de 2-1’lik sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. Yiğidolar, ardından İstanbul deplasmanında oynadığı 13 lig maçının 11’ini kaybetti, Beşiktaş ve Kasımpaşa ile 1’er kez berabere kaldı.



Okan Buruk’un 1 zaferi var



Sivas’ı çalıştıran Okan Buruk, Galatasaray karşısındaki tek galibiyetini 22 Ocak 2014’te Elazığspor teknik direktörü olarak tek gollü sonuçla Türkiye Kupası maçında yaşadı. Aslan’a karşı diğer 5 maçında ise mağlubiyet gördü. Mustafa Denizli’nin de Sivasspor karşısında 1 galibiyet, 3 de beraberliği var.



Muhtemel 11'ler



STAT: TT Arena

SAAT: 19.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: Lig TV



GALATASARAY

Muslera

Tarık

Chedjou

Hakan

Carole

Donk

Selçuk

Yasin

Sneijder

Olcan

Burak

TD: Mustafa Denizli



SİVASSPOR

Setkus

Ümit

Tanase

İbrahim Öztürk

Ziya

Burhan

Kone

Hussain

Beykan

Aatıf

Hasan Kabze

TD: Okan Buruk