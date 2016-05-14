Galatasaray Sabri ve Emre Çolak Hakkında Kararını Açıkladı!

Gelecek sezon planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray, Hamit Altıntop, Sabri Sarıoğlu ve Emre Çolak'ın kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını verdi..





Önümüzdeki sezon planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray yönetimi, sözleşmeleri biten oyuncularla ilgili kararını verdi. Buna göre, Hamit Altıntop ile vedalaşacak olan yönetim; Sabri Sarıoğlu ve Emre Çolak ile sözleşme uzatmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi 1+1 yıllık uzatılan Sabri Sarıoğlu, 1 yıllık opsiyonundan yönetimin isteği üzerine vazgeçmişti. Son haftalardaki çıkışıyla yönetimin takdirini toplayan deneyimli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Sabri Sarıoğlu, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Emre Çolak'ın da sözleşmesi bu sezon bitiminde sona erecek. Emre ile masaya oturmak isteyen yönetim, 2 yıllık mukavele önerecek. Özellikle Riekerink'in takıma gelmesiyle birlikte daha çok süre almaya başlayan Emre Çolak, 28 maçta forma giyip 3 gol, 3 asist ile oynadı.

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Hamit Altıntop ise kariyerinin en şanssız sezonunu geçirdi. Sarı kırmızılı yönetimin sözleşme uzatmayı düşünmediği Hamit, yaşadığı sakatlıklardan dolayı bu sezon forma şansı bulamadı.