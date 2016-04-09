Galatasaray Rize maçını alırsa prime doyacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı takımın Avrupa bileti için önemli bir fedakarlığa imza attı. Ligde 8. sıraya gerileyen Galatasaray’da Başkan Özbek, UEFA’dan alınan cezanın ardından sarı kırmızılı takımın Avrupa Kupaları’ndan 2 yıl uzak kalmaması adına kesenin ağzını açtı. Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe derbisi galibiyetleri için özel prim ödenmesi kararı alındı ve rakam da belirlendi. Sarı kırmızılı futbolcular Çaykur Rizespor’u yenerse 50, Fenerbahçe’yi dize getirirse 100 bin liranın sahibi olacak.



Müjdeli haberi dün antremanda aldılar