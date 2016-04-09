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Galatasaray Rize maçını alırsa prime doyacak

Yönetim, Rize maçında sorun yaşamamak adına futbolculara 50 bin lira prim vaadetti!

Galatasaray Rize maçını alırsa prime doyacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı takımın Avrupa bileti için önemli bir fedakarlığa imza attı. Ligde 8. sıraya gerileyen Galatasaray’da Başkan Özbek, UEFA’dan alınan cezanın ardından sarı kırmızılı takımın Avrupa Kupaları’ndan 2 yıl uzak kalmaması adına kesenin ağzını açtı. Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe derbisi galibiyetleri için özel prim ödenmesi kararı alındı ve rakam da belirlendi. Sarı kırmızılı futbolcular Çaykur Rizespor’u yenerse 50, Fenerbahçe’yi dize getirirse 100 bin liranın sahibi olacak.

Müjdeli haberi dün antremanda aldılar
Ligde son galibiyetini 5 hafta önce Trabzonspor karşısında alan Galatasaray’da bu karar dünkü antrenman öncesinde açıklandı. Sürpriz karara göre Çaykur Rizespor maçında alınacak galibiyet için oyuncuların hesabına hemen 50’şer bin lira yatırılacak. Fenerbahçe derbisinin ödülü ise ikiye katlandı. TT Arena’da çarşamba akşamı soyunma odasına galibiyet halinde dönecek olan futbolcular 100 bin lirayı da cebe indirecek. Bu para da ertesi sabah yani perşembe günü oyuncuların hesabına yatırılacak. İki maçta alınacak galibiyet, puan cetvelinde de Galatasaray’ı zirveye biraz daha yaklaştıracak.

Muhtemel 11'ler

GALATASARAY: Fernando Muslera, Semih Kaya, Lionel Carole, Martin Linnes, Yasin Öztekin, Jose Rodriguez, Emre Çolak, Bilal Kısa, Ryan Donk, Umut Bulut, Lukas Podolski

ÇAYKUR RİZESPOR: Charles İtandje, Orhan, Viera, Oboabona, Koray, Robin, Sylvestre, Sercan, Mehmet, Deniz, Chevalier
Sakat oyuncular: Selçuk İnan, Sneijder, Sabri, Sinan Gümüş (Galatasaray), Kweuke (Çaykur Rizespor)
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