Galatasaray Rize maçını alırsa prime doyacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı takımın Avrupa bileti için önemli bir fedakarlığa imza attı. Ligde 8. sıraya gerileyen Galatasaray’da Başkan Özbek, UEFA’dan alınan cezanın ardından sarı kırmızılı takımın Avrupa Kupaları’ndan 2 yıl uzak kalmaması adına kesenin ağzını açtı. Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe derbisi galibiyetleri için özel prim ödenmesi kararı alındı ve rakam da belirlendi. Sarı kırmızılı futbolcular Çaykur Rizespor’u yenerse 50, Fenerbahçe’yi dize getirirse 100 bin liranın sahibi olacak.
Muhtemel 11'ler
GALATASARAY: Fernando Muslera, Semih Kaya, Lionel Carole, Martin Linnes, Yasin Öztekin, Jose Rodriguez, Emre Çolak, Bilal Kısa, Ryan Donk, Umut Bulut, Lukas Podolski
ÇAYKUR RİZESPOR: Charles İtandje, Orhan, Viera, Oboabona, Koray, Robin, Sylvestre, Sercan, Mehmet, Deniz, Chevalier