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Galatasaray, Radamel Falcao'yu Da Elinden Kaçırabilir

Gelecek sezon çalışmalara ara vermeden devam eden sarı kırmızılı camiada bütçe endişesi baş gösterdi. Geçtiğimiz sezon mali problemlerde dolayı Mario Gomez'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray bu sezon da Falcao'yu elinden kaçırabilir.

Galatasaray, Radamel Falcao'yu Da Elinden Kaçırabilir

 Geçen sezon Mario Gomez’i almayarak büyük bir pişmanlık yaşayan Galatasaray, benzer bir durumu bu kez Falcao ile yaşayabilir! Son günlerde adı Beşiktaş ile anılan Kolombiyalı'nın G.Saray’a daha önce önerildiği ortaya çıktı!

Sezon başında Gomez önce G.Saray’a teklif edilmiş ve bir ay süren görüşmeler sonunda Alman futbolcudan vazgeçilmişti. Ve sonrasında devreye giren Beşiktaş, bu sezona damga vuran Gomez’i transfer etmişti. Şimdi aynı durum 'Falcao’da da yaşanır mı?', sorusu akla geliyor.

BÜTÇE ELiNi KOLUNU BAĞLIYOR

Chelsea’de kiralık oynayan Falcao’nun, Türkiye haklarının sahibi FIFA menajeri, önce G.Saray ile görüştü. Menajer, yönetime, Monaco’nun, yüksek maliyet nedeniyle, Falcao’yu elinden çıkarmak istediğini ve yıllık 4.5 milyon Euro garanti paraya alınabileceğini bildirdi. Durumdan Başkan Dursun Özbek de haberdar edildi. Ancak UEFA cezası nedeniyle bütçesi 65 milyon Euro ile sınırlı olan Özbek, hemen onay vermedi ve bekleme kararı alındı. Bunun üzerine menajer de Beşiktaş’ın kapısını çaldı.
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