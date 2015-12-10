Galatasaray New York City forması giyen David Villa'nın peşinde

UMUT VE BURAK'IN PERFORMANSI ETKİLİ OLDU

Bu sezon Burak Yılmaz'ın performansından hiç memnun olmayan ve Umut Bulut'un alternatif olarak yetersiz kalmasından dert yanan Sarı-Kırmızılılar, devre arasında kadrosuna bir golcü takviye etmeye kararlı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, David Villa önerildi. İspanya'dan ayrıldıktan sonda ABD'ye geçen ve MLS'te New York City forması giyen 34 yaşındaki İspanyol yıldızın Florya'ya gelebileceğini bildiren menajerlere karşı, kulüp temkinli davranıyor.

KARAR, MUSTAFA DENİZLİ'NİN

Hem oyuncunun ilerlemiş yaşı hem de sakatlık riski gibi konuları göz önünde bulunduran Sarı-Kırmızılılar, başta maliyet olmak üzere tüm detayları analiz ettikten sonra kararı Mustafa Denizli'ye bırakacak.

(Kaynak: Fanatik)