Galatasaray'n başı dertte UEFA'dan ceza yolda!

Galatasaray bir yandan mali fair play konusunda gelebilecek cezanın ne olacağını merak ederken, Roma'daki olaylar da sarı-kırmızılıların canını yakacak. Cim-Bom eğer ceza alırsa, ertelenen bir maçlık seyircisiz oynama cezası da devreye girecek.



ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Galatasaray, iyice UEFA'nın kıskacına girdi. Mali fair play kriterlerine uymadıkları gerekçesiyle geçen hafta İsviçre'de savunma yapan sarı-kırmızılılar, bugün açıklanması beklenen yaptırımların ne olacağı konusunda endişeli bir bekleyiş içerisinde.

CİMBOM'DAN BÜYÜK ÇABA

UEFA müfettişleri tarafından önerilen 1+1 yıl Avrupa kupalarından men cezasını yumuşatmak için büyük çaba harcayan Cim-Bom'un savunmasının ne kadar etkili olacağı da yapılacak son toplantıda netlik kazanacak.

ROMA'DA YAŞANANLAR SIKINTI YARATTI

Ancak Galatasaray için endişe verici bir durum da geçen hafta Roma'da yaşanan taraftar olayları... Bu da sarı-kırmızılıların başını oldukça fazla ağrıtacağa benziyor.

ERTELENENİ DE ÇEKECEK

Milliyet gazetesinin haberine göre daha önce Borussia Dortmund maçında çıkan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan ama cezası ertelenen sarı-kırmızılı kulüp, taraftarının stat içinde yanıcı madde yakması nedeniyle yeni bir cezayla karşı karşıya kaldı. Aslan, ikinci kez ceza alırsa bu defa erteleneni de çekmek zorunda kalacak.