Galatasaray Mustafa Denizli'den umudu kesti!

Galatasaray'ın en azından son 16 turuna kalmasını bekleyen Başkan Dursun Özbek, Roma'da büyük şok yaşadı. Elenmenin yanı sıra takımın ortaya koyduğu kötü futbol Özbek'i çok üzerken İtalya dönüşü teknik direktör Denizli dahil uçakta kimse ile konuşmadığı öğrenildi.



DENİZLİ'NİN AÇIKLAMALARI KIZDIRDI

Özbek'in Denizli'yi getirdiği için pişmanlık duyduğu ve tüm desteğini çektiği öğrenildi. Mustafa Denizli 'nin Lazio maçı sonrası yaptığı "Malzeme bu, bazı futbolcular çizginin gerisinde" açıklamalarıyla futbolculara suçu atması yönetimi iyice kızdırdı. Denizli'nin hedefindeki isimlerin ise Sneijder, Selçuk ve Donk'u kastettiği ifade edildi.

DENİZLİ'NİN YERiNE YABANCI HOCA

Alınan kötü sonuçlar, yönetici Fatih İşbecer'i harekete geçirdi. Mustafa Denizli'ye geldiği ilk günden muhalefet eden genç yöneticiye, Sneijder'in de destek çıktığı belirtildi. Birkaç hafta önce Başkan Dursun Özbek'le görüşen ve "yabancı teknik adam" isteyen Sneijder'in, bu fikrine destek veren İşbecer'in İtalya dönüşü de Başkanı bu konuda sıkıştırdığı bildirildi. Yabancı hoca için listenin hazırlandığı belirtildi.