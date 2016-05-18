Galatasaray Mircea Lucescu İle Görüşüyor

Özbek, yayıncı kuruluş Lig TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Sportif AŞ'de yeni bir yapılanmaya gittiklerini ve kulübün eski başkanlarından Alp Yalman ile Levent Nazifoğlu ve Murat İlbak'ın yönetime gireceğini ifade etti. Teknik direktör konusunda aceleci davranmadıklarını vurgulayan Dursun Özbek, şunları kaydetti: "Teknik direktör konusunda geç kalınmış bir durum söz konusu değil. Ön çalışmalarımız var. Acele bir karar yerine Galatasaray'ın geleceğini planlayan, gerek altyapı gerekse A takım için Galatasaray'a en uygun teknik direktörün seçimi için çalışıyoruz. Lucescu, Galatasaray'a büyük hizmetler vermiş birisi. Elbette ki, Lucescu'yu Galatasaray'ın başında görmek isteriz. Bu manada kendisiyle görüşme de yaptık. Lucescu, Galatasaray için çok önemli bir isim. İlk tercihlerimizden biri. Bu konuda bir telefon görüşmesi yaptık. Kendisi de bize bir süre verdi. O süreyi değerlendiriyor. Asıl kararı verecek olan yönetim kurulu." Dursun Özbek, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile ilgili soru üzerine, "Fatih Terim, Galatasaray'ın imparatoru ve efsane teknik direktörü. Şu anda görevde olması ve milli takımı çalıştırması, Galatasaray'ın şanssızlığı. Görevdeki bir antrenörün konuşulmasının etik olduğunu düşünmüyorum. Elbette ki, Fatih hocayı kim istemez. Keşke Galatasaray'ın başında olsaydı. Her Galatasaraylının yüreğini hoplatan bir taleptir. Şu andaki görevi itibarıyla bu konunun üzerine gitmedik. Avrupa Şampiyonası öncesinde çok yanlış olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. "Genel kurul bana bu emaneti 3 yıllığına verdi"

Başkan Özbek, Galatasaray camiasındaki seçim beklentisiyle ilgili, "Galatasaray Kulübünün asıl sahibi, genel kurul. Biz emanetçiyiz. Bizim genel kuruldan kaçma, sakınma gibi bir tavrımız olamaz." dedi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Dursun Özbek ve yönetimi genel kurula gitmekten, seçim yapmaktan çekiniyor." şeklinde eleştiriler aldığını belirterek, şöyle konuştu: "Camianın en önde geleni genel kuruldur, taraftarlardır ve bu kulübe hizmet edenlerdir. Taraftarların da söylemini dikkate alıyoruz. Bu arzuyu dile getiren, her mikrofon uzatıldığında konuşan, Galatasaray hakkında yorum yapan kişilerin medyada gözükmek arzusunun ağır bastığını düşünüyorum. Galatasaray'da seçimin nasıl yapılacağı ve gündeme geleceği tüzükte yazıyor. Bunun dışında kişisel olarak yönetim ne yapması gerektiğini, başarılı mı başarısız mı olduğunu medya üzerinden tartışmayı yanlış buluyorum. Genel kurul yok, normal süremizde devam edeceğiz. Genel kurul bana bu emaneti 3 yıllığına verdi. Üç yıl için kendi planlamamı ve projelerimi yaptım. Galatasaray'ın sorunlarını çok iyi biliyorum. Çalışma arkadaşlarımdan memnunum. 'Dursun Özbek kalsın, yönetim kurulu değişsin.' görüşünü kongrenin iradesine aykırı buluyorum. Yönetimim, son derece başarılı ve verimli insanlardan oluşuyor."