Galatasaray men şokunun ardından bir şok daha!

UEFA'dan alınan 1 yıl men cezası, sarı kırmızılı takımın son dönemde Avrupa'daki emeklerini heba etti. Dört yıldır düzeli olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray, Fatih Terim ve Mancini dönemlerinde alınan başarılar ve bu yıl toplanan puanlarla UEFA sıralamasında 31. sıraya kadar yükseldi. Şu anda 3. torbada yer alan sarı-kırmızılı takım men cezası almasaydı Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki yıllarda 2. torbayı zorlayacak puana sahip olacaktı. Böylece Galatasaray Avrupa'nın dev takımlarından uzak kalarak gruplarda büyük avantaj elde edecekti. Bu men cezası, Avrupa'dan bir yıl uzak kalacak olan Cimbom'un karşısına uzun yıllar çıkacak. Çünkü UEFA kulüpler sıralaması son beş yıl baz alınarak hesaplanıyor.