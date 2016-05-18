Galatasaray Mehmet Topal’ı Geri İstiyor!

ASLAN gözünü eski yıldızına dikti... Galatasaray kulislerinde Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mehmet Topal sesleri yükselmeye başladı... Sarı kırmızılılar, “Örümcek” lakaplı eski futbolcusuna imza attırmak için Ziraat Türkiye kupası finalinin oynanması ve milli yıldızın kulübü Fenerbahçe ile yapacağı görüşmesini bekleyecek... Galatasaray taraftarlarının, eski oyuncularını yeniden sarı kırmızılı formayla görme arzusu, yönetimden de tam destek aldı. Sezonun son maçının ardından sarı lacivertli yönetimle masaya oturacak Mehmet Topal için Galatasaray şimdilik sessiz ve sakin bir şekilde beklemeye geçti.
GÖZLER 26 MAYIS’TA
Yıldırım ile Mehmet Topal, yeni sözleşme adına 26 Mayıs’ta Antalya’da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından bir araya gelecek.
Topal için yapılacak zirvenin ardından sarı lacivertliler, milli takım formasıyla Euro 2016’da boy gösterecek oyuncusuyla kontrat uzatmazsa, beklemede olan Galatasaray hemen devreye geçecek.
İki tarafın yapacağı görüşme gerçekleşmeden, Galatasaray bir hamle yapmayacak. Ancak, sarı kırmızılıların, 30 yaşındaki Mehmet Topal konusunda nabız yokladığı da bir gerçek.