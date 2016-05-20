Galatasaray Mehmet Topal Transferini Gerçekleştirdi mi?

Şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe , gelecek sezonun ilk önemli hamlesini yaptı.

Sarı-Lacivertliler, bu sezon itibariyla sözleşmesi sona erdiği için Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarına giren Mehmet Topal'la yeni kontrat için uzlaştı.

KUPA SONRASI İMZA ATILACAK

Tarafların Antalya'da Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası Finali sonrası sözleşme detaylarını şekillendireceği öğrenildi.

FEDAKARLIK YAPACAK

Yönetimin, özellikle Galatasaray'ın sıcak temasta olduğunu öğrendiği milli futbolcuya bir an önce yeni kontrat imzalatmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakan Mehmet Topal'ın da, yıllık ücretinde belli bir miktarda indirime gitmeyi kabul ettiği ortaya çıktı.

DURSUN ÖZBEK YALANLAMAYINCA...

2012 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki futbolcu ile yeniden anlaşma sağlanacak olması Sarı-Lacivertli taraftarları da oldukça rahatlattı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Lig TV'de Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mehmet Topal'la ilgili gelen soruya ''Susma hakkımı kullanmak istiyorum'' cevabını vermiş ve milli futbolcunun transfer ine yeşil ışık yakmıştı.

Bu sezon Lig ve tüm organizasyonlarda 52 maçta forma giyen milli futbolcu, takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer alıyor.