Galatasaray Martin Linnes transferine kavuştu

Galatasaray, Molde'den Martin Linnes'in transferini resmen sonlandırdı.



Sarı-kırmızılı kulüp KAP'a yaptığı açıklamada Molde'ye 2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini, Martin Linnes ile 3,5 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu. Linnes ise ligin ikinci yarısı için 475 bin euro, sonraki 3 yılın her biri için 950 bin avro ve maç başı 10 bin euro alacak.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Martin Linnes ve kulübü Molde FK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, oyuncunun eski kulübüne Net 2.000.000 EUR tutarında bonservis ücreti ve 500.000 EUR ile sınırlı kalmak şartı ile oyuncunun ilk 11'de yer aldığı her 20 resmi maç tamamlandığında ekstra 100.000 EUR ödenecektir (Herhalukarda 100 resmi maç sonrası Galatasaray, oyuncunun eski kulübüne bir ödeme yapmayacaktır).

Oyuncunun kendisiyle ise 3,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:

YARIM SEZONUNDA 475 BİN EURO

2015-2016 sezonu 2.yarısı için: Net 475.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti (maç başı ücreti Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA müsabakaları için hesaplanır ve 12.maç sonrası tahakkuk etmeye başlar)





3 SEZON 950 BİN EURO

2016-2017 sezonu için : Net 950.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti (maç başı ücreti Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA müsabakaları için hesaplanır ve 25.maç sonrası tahakkuk etmeye başlar)

2017-2018 sezonu için : Net 950.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti (maç başı ücreti Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA müsabakaları için hesaplanır ve 25.maç sonrası tahakkuk etmeye başlar)

2018-2019 sezonu için : Net 950.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti (maç başı ücreti Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA müsabakaları için hesaplanır ve 25.maç sonrası tahakkuk etmeye başlar) ödenecektir.





MOLDE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Norveç ekibi Molde, Martin Linnes için Galatasaray ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Resmi internet sitesin üzerinden bir açıklama yapan Molde'de teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer Linnes için; "Martin'e Galatasaray'da bol şans diliyoruz. Burada olduğu 4 yılda kendisini çok iyi geliştirdi ve böyle büyük bir kulübe gitmeyi hak etti." dedi.

Molde sitesine bir açıklama yapan Linnes ise; "Galatasaray'ı fantastik bir kulüp ve Avrupa'da önemli bir adım olarak görüyorum. Uzun zamandır istediğim bir hedefti bu. Böylesi bir şans gelince reddetmek kolay değil." sözlerini kullandı.