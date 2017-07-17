Galatasaray Mariano'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray Mariano transferini bitirdi! Sarı-kırmızılılar, Sevilla'da forma giyen Brezilyalı futbolcuyla anlaştığını resmen duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:
Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 500.000 Euro (net) olmak üzere aşağıdaki şekilde ödeme yapılacaktır:
Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2017-2018 sezonu için 2.300.000 EURO net sabit transfer ücreti
Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ödeyecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25'i tutarında prim ek olarak ödenecektir.