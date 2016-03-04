Galatasaray mali tabloyu düzeltmek için kolları sıvadı!

UEFA'nın Avrupa kupalarından 1 yıl men ettiği Galatasaray, ileride daha büyük sıkıntılar yaşamamak için hem kemer sıkmak hem de başarılı olmak zorunda. Zira UEFA'nın denetimini devam ettirdiğini açıklamasıyla birlikte gündeme gelen '65 milyon Euro' maddesi sarı kırmızılıları çok zorlayacak. Hatta deyim yerinde ise Galatasaray 'şapkadan tavşan' çıkaracak.



GÖZDEN KAÇAN DETAY EN ÖNEMLİ SORUN

Şampiyonlar Ligi gelirleri, aldığı ceza nedeni ile buhar olan Galatasaray önümüzdeki yıl gelir ve gider kalemleri konusunda çözülmesi hiç de kolay olmayan bir matematiğin içine girecek. UEFA'nın 21 sayfalık gerekçeli kararına bakıldığında gözlerden kaçan bir detay, şu an G.Saray'ın en önemli sorunu olarak masada duruyor.

YÖNETİM ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Galatasaray, 2 yıl boyunca UEFA'nın belirlediği kritere göre futbol takımı giderini maksimum 65 milyon Euro ile sınırlı tutmak zorunda... Ancak "65 milyon Euro'ya da iyi bir kadro kurulabilir" söylemleri sıkıntılı. Çünkü UEFA'nın üst sınır olarak belirlediği 65 milyon Euro bütçeli bir takımı kurması adına 55 milyon Euro gelir elde etmesi gerekiyor. Çünkü gelir gider dengesi sadece 10 milyon Euro eksiye gidebilir. Kısaca, G.Saray ne kadar gelir elde ederse en fazla 10 milyon Euro üstünde bir futbol takımı bütçesi oluşturabilir aksi takdirde yeni ceza alması gündeme gelir. Dolayısıyla yönetim bu konu üzerinde çalışmalara en kısa sürede başlayacak.





YILDIZ SATIŞI GÜNDEME GELECEK

Elde ettiği gelire göre futbol takımının bütçesini belirleyecek olan Galatasaray, Avrupa'dan aldığı men cezası ile birlikte son 4 yıldır katılarak ortalama her sezon 20 milyon Euro gelir elde ettiği Şampiyonlar Ligi kazanımlarını kaybetmiş durumda. Kısaca işi daha da zorlaştı. Galatasaray artık sponsor, loca, mağazacılık ve ligdeki televizyon yayın hakları gelirleri ile dönecek. Takımın yıllık ortalama maç başı ücreti ise tam 13 milyon Euro. Ve bütçenin 65 milyon Euro'ya düşürülmesi ve daha aşağılara inmemesi adına da yıldızların satışı gündeme gelecek.

ASLAN 4 FİRE VERDİ