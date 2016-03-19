Galatasaray mali kongre düzenledi

Sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan mali kongresinde üyelere hesap raporları dağıtılırken, raporlarda 1 Ocak-31 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleşen hesap hareketleri konusunda bilgiler yer aldı.



Kulübün toplam alacaklarının, 536 milyon lira karşılığı 184 milyon dolar, toplam borçların ise 1 milyar 499 milyon lira karşılığı 515 milyon dolar olduğunu aktarıldı. Konsolide borç alacak farkının ise 331 milyon dolar şeklinde gerçekleştiği belirtildi.



Bu rakamların, 2014 yılı sonunda 603 milyon lira (260 milyon dolar) alacak, 1 milyar 434 milyon lira (618 milyon dolar) borç ve 358 milyon dolar konsolide net borç alacak farkı şeklinde gerçekleştiği görülürken, borcun lira bazında 132 milyon lira artmasına karşın, kur farkı nedeniyle 27 milyon dolar aşağı inmesi dikkati çekti.



- Özbek'ten 122 milyon liralık kefalet



Raporda Galatasaray Kulübünün 2015 yılı içinde toplam 233 milyon 169 bin 388 lira karşılığı yerli ve yabancı para cinsinden teminatlar verdiği, başkan Dursun Özbek'in kefaletlerinin ağırlıkta olduğu görüldü.



Özbek, 4 ayrı kalemde toplam 122 milyon 352 bin 38 lira kefalet verdi. Özbek'in kefil olduğu rakamlar, Aktif Bank'a 13 milyon 794 bin avro (43 milyon 831 bin 814 lira), DenizBank'a 13 milyon 630 bin avro (43 milyon 310 bin 688 lira) ile 6 milyon 360 bin avro (20 milyon 209 bin 536 lira) ve Ziraat Bankası'na 15 milyon lira şeklinde raporda yer aldı.



Ayrıca, Galatasaray Kulübü Derneğinin Aktif Bank'a 23 milyon 794 bin avro (75 milyon 607 bin 814 lira) ve DenizBank'a 6 milyon 360 bin avro (20 milyon 209 bin 536 lira), kulüp eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın da Ziraat Bankası'na 15 milyon lira teminat verdiği aktarıldı.



- Teminatlar arttı



Galatasaray Kulübünün teminat, ipotek, rehin ve temlik karşılıkları, bir önceki yıla göre yaklaşık 500 milyon lira artış gösterdi.



Sarı-kırmızılı kulübün 31 Aralık 2014 tarihli raporlarında 1 milyar 286 milyon 367 bin 594 lira olan bu kalem, 31 Aralık 2015 raporunda 1 milyar 776 milyon 585 bin 496 liraya yükseldi.



Teminat, ipotek, rehin ve temlik karşılıklarının son bir yıl içinde artışı, 490 milyon 217 bin 902 lira olarak gerçekleşti.



- Sportif AŞ faaliyet zararı 130 milyon 729 bin lira



Galatasaray Sportif Sınai ve Yatırımlar AŞ'nin 2015 yılı faaliyet zararı 130 milyon 729 bin 427 lira oldu.



Profesyonel ve amatör futbol şubesini kapsayan mali tabloda, gelirler 429 milyon 649 bin 233 lira olarak yer aldı.



En önemli gelir kalemi 118 milyon 263 bin 722 lira ile yayın hakkı gelirleri oldu. UEFA gelirlerinin 104 milyon 301 bin 285 lira, sponsorluk gelirlerinin 31 milyon 333 bin 466 lira, reklam gelirlerinin 24 milyon 137 bin 190 lira, isim hakkı gelirlerinin 50 milyon 657 bin 265 lira, sporcu tazminatı gelirlerinin 9 milyon 538 bin 26 lira, bilet satış ve loca devir gelirlerinin ise 91 milyon 418 bin 279 lira olduğuna raporda yer verildi.



Amortisman ve itfa payı öncesi giderlerin 377 milyon 630 bin 210 lira olup, yine amortisman ve itfa payı öncesi brüt karın 52 milyon 19 bin 23 lira gerçekleştiği ifade edildi.



Şirkette amortisman ve itfa payı giderlerinin 62 milyon 481 bin 56 lira gerçekleşmesi sonrası 10 milyon 462 bin 33 lira brüt zarara geçildiği, yatırım, genel yönetim ve esas faaliyet giderleriyle birlikte faaliyet zararının 130 milyon 729 bin 427 liraya çıktığı aktarıldı.



- Muaccel borç azaldı, kredi borcu yükseldi



Galatasaray ve bağlı ortaklıklarının muaccel borçları, 2015 yılında geriledi.



Sarı-kırmızılı kulübün 2014 yılı sonu itibarıyla 62,3 milyon lira (26,8 milyon dolar) olan muaccel borçları, 2015 yılı sonunda 44,3 milyon liraya (15,2 milyon dolar) düştü.



Öte yandan, 2014 yılı sonunda 498,3 milyon lira olan (214,9 milyon dolar) net kredi borcunun, 2015 yılı sonunda 676,1 milyon liraya (232,5 milyon dolar) çıktığı aktarıldı.