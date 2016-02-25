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Galatasaray maçında pankart krizi salona taştı!

Pınar Kаrşıyаkа tаrаftаrlаrı, аçtıklаrı pаnkаrt ile Gаlаtаsаrаy ve sаrı-kırmızılı tаkımın başantrenörü Ergin Ataman'ı hedef аldı

Galatasaray maçında pankart krizi salona taştı!

 A Milli Takım'la birlikte görev yapan Galatasaray Odeabank Antrenörü Ergin Ataman ile Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Avrupa sahnesinde kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip Karşıyaka'nın 67-64 kazandığı karşılaşmada açılan bir pankart dikkati çekti.

"SENİ HİÇ SEVMİYORUM SÜT OĞLAN"

Karşıyaka taraftarları, Galatasaray ve Antrenör Ergin Ataman ile ilgili "Seni hiç sevmiyorum süt oğlan" yazılı pankart açtı. Bazı taraftarlar ise Ataman'a emzik göstererek tepkide bulundu.

ATAMAN'DAN KÜFÜR TEPKİSİ

Ataman mücadelenin ardından, "Kendi basketbolumuzu oynayacak ritmi bulamadık. Alan savunmasıyla Karşıyaka'yı strese soktuk. Bunu planladık. Tüm olumsuzluklara rağmen kazanacak noktaya geldik. Son bölümde Davis smaca gitseydi kazanabilirdik. Sonuçta iki maçlık bir serideyiz. Bizim lehimize bir skor olduğuna inanıyorum. Eve 3 sayılık mağlubiyetle dönüyoruz. Avantaj bizde. Gelecek hafta rövanşta Galatasaray seyircisi Abdi İpekçi'yi dolduracaktır. Ancak onlara İzmir'de olduğu gibi kimseye küfür etmeden bize destek olma çağrısı yapıyorum. Karşıyaka taraftarının küfürbaz tavrını kınıyorum" dedi.

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