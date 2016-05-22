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Galatasaray Lucescu Görüşmelerine Başlıyor

Galatasaray bu yıl istediği gibi bir sezon geçirememesinin ardından yeni sezon çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızı ekibin yöneticileri takımın başına Lucescu’yu getirmek istiyor.

Galatasaray Lucescu Görüşmelerine Başlıyor

Galatasaray'da, Mircea Lucescu'da büyük gün geldi çattı. Sarı-Kırmızılılar ile Rumen hoca arasındaki buluşmanın bugün gerçekleşeceği öğrenildi.

Dün 12 yıldır çalıştırdığı Shakhtar Donestk'e Ukrayna Kupası'nı kazanarak veda eden Luce ile yapılacak çok gizli görüşmenin Kiev'de mi yoksa İstanbul'da mı yapılacağı henüz bilinmiyor. Cim Bom'un daha önce prensip anlaşmasına vardığı tecrübeli hoca ile son detayların konuşulacağı ve ardından mutlu sona ulaşılması bekleniyor.

Bu arada gerektiği takdirde ikinci bir buluşmanın gerçekleşme ihtimali de bulunuyor.

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