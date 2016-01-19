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Galatasaray Lucas Ontivero 4. kez kiralandığını resmen açıkladı

Galatasaray'a Mancini döneminde gelen ve bekleneni karşılamayan Lucas Ontivero 4. kez başka bir takıma kiralandı

Galatasaray Lucas Ontivero 4. kez kiralandığını resmen açıkladı

 Galatasaray Kulübü, futbolcusu Lucas Ontivero'nun Amerikan Futbol Ligi MLS ekiplerinden Montreal Impact'e kiralandığını Kamuyu Aydınlama Platformu'na bildirdi. KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel oyuncularımızdan Lucas Elias Ontivero'nun Montreal Impact kulübü ile 2016/2017 futbol sezonunun ilk yarısının sonuna kadar (31.12.2016'dan geç olmamak üzere) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Montreal Impact kulübü oyuncuya hakedişlerinin 250.000 EUR'luk kısmını ödeyecek olup geçici transfer bedeli olarak ayrıca Şirketimize oyuncunun kalan hakedişine denk gelen 225.000 EUR ödeyecektir.

SATIN ALMA OPSİYONU 800 BİN EURO

Bunlara ek olarak Montreal Impact kulübü 01 Aralık 2016 tarihine kadar 800.000 EUR bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir. Satın alma opsiyonu kullanıldığı takdirde oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda Montreal Impact kulübü Şirketimize satış karının 10%'unu ödeyecektir."
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Lucas Ontivero
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