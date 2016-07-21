Galatasaray, Lucas Leiva için geri sayımda

Sezona Bursaspor'dan Serdar Aziz ve Antalyaspor'dan Emrah Başsan transferleriyle başlayan Galatasaray'da gündemin ana konusu yapılacak takviyeler.



Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği oyuncuların kimler olduğu tahmin edilmeye çalışırken Felipe Melo'dan sonra boşalan orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarına devam eden yönetimin Liverpool'un Brezilyalı orta sahası ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.



Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ın kapısından dönen Brezilyalı yıldız Lucas Leiva'yı transfer etmeye yakın olduğu, kalan son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı belirtildi.



İngiltere Premier Lig'de forma giyen ismin yeni sezonda Liverpool'un kadrosunda düşünmediği Lucas Leiva için girişimlerini hızlandıran Aslan son vuruşu yaparak transferi bitirmeye çalışıyor.



Felipe Melo'nun ardından Galatasaray'daki orta saha zaafiyetinin göze çarpması ve geçtiğimiz sezonda bu sorundan dolayı büyük problemler yaşayarak 6. olabilen takıma takviyeler yapılması gerektiği gözlenirken aranan kanın bulunduğu ifade edildi.



Orta sahadaki dinamizmi ve tekniğiyle Felipe Melo'yu aratmayacak bir isim arayan Galatasaray, Liverpoollu orta sahanın transferini çok istiyor.



Galatasaray 29 yaşındaki futbolcunun transferi için kritik saatlere gelmiş durumda.



Oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferin kiralık olması bekleniyor.



UEFA ile kritik kurallar ölçüsünde anlaşan ve transferde çok dikkat etmesi gereken Galatasaray'ın kiralık yolu ile yıldız futbolcunun transferini bitireceği konuşuluyor.



LUCAS LEIVA GEÇEN SEZON NELER YAPTI?



Leiva geçtiğimiz sezon 27'si Premier Lig'de olmak üzere 40 maça çıktı.



Bu 40 maçta golü bulunmayan futbolcu 1 asist yaptı.



10 sezondur Ada'da forma giyen futbolcu, 1 İngiltere Lig Kupası sevinci yaşadı.