Galatasaray - Lazio maçını veren kanallar - hangi kanallar verecek? - şifresiz canlı izle

Takımımız, bu akşam Ali Sami Yen Arena'da İtalya'nın Lazio takımını konuk edecek.
Galatasaray-Lazio maçı 18 Şubat Perşembe akşamı saat 22.05'te başlayacak ve karşılaşma Tivibu Spor kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
Ayrıca bu karşılaşmayı farklı platformlardan yayınlacak birçok yabancı televizyon kanalı bulunuyor.
5 Plus (İsrael)
Arena Sport 3(serbia)
Digi Sport 2 (hun) HD
İdman TV
Match Arena HD
OTE Sport 8 HD
RTRS TV
Sky Calcio 1 HD
Sky Sport 1 HD (İtaly)
Supersport 1 HD (alb)
TVP Spor HD
Maçı internet üzerinden online veren platformlar
Astro Supersports 3
Fox Soccer 2Go
Fox Sports 4 (nederland)
Klik Sport
Play Sports
Teleclub Sport PPV
Galatasaray-Lazio maçını veren İtalya kanallar
Sky Sport 1 HD (İtaly) frekansı :
Uydu adı : Hotbird 13B
Frekansı :11996 V
Sembol : 29900 Haberneo.com
Fec : 3/4
Maçı Hotbird üzerinden veren kanallar:
Bu zorlu mücadeleyi İdman TV üzerinden şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.
Galatasaray-Lazio maçını veren Arap kanalları
Perşembe akşamı oynanacak olan bu maçı veren BeIN Mena kanalları açıklandıktan sonra buradan paylaşılacaktır.Şimdilik açıklanan Arap kanalı gözükmüyor.Ancak maçı Azerbaycan kanallarından İdman Tv ile rahatlıkla izleyebilirsiniz.