Galatasaray - Lazio maçını veren kanallar - hangi kanallar verecek? - şifresiz canlı izle

Takımımız, bu akşam Ali Sami Yen Arena'da İtalya'nın

takımını konuk edecek.

Galatasaray-Lazio maçı 18 Şubat Perşembe akşamı saat 22.05'te başlayacak ve karşılaşma Tivibu Spor kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Ayrıca bu karşılaşmayı farklı platformlardan yayınlacak birçok yabancı televizyon kanalı bulunuyor.

5 Plus (İsrael)

Arena Sport 3(serbia)

Digi Sport 2 (hun) HD

İdman TV

Match Arena HD

OTE Sport 8 HD

RTRS TV

Sky Calcio 1 HD

Sky Sport 1 HD (İtaly)

Supersport 1 HD (alb)

TVP Spor HD

Maçı internet üzerinden online veren platformlar

Astro Supersports 3

Fox Soccer 2Go

Fox Sports 4 (nederland)

Klik Sport

Play Sports

Teleclub Sport PPV

Galatasaray-Lazio maçını veren İtalya kanallar

Sky Sport 1 HD (İtaly) frekansı :

Uydu adı : Hotbird 13B

Frekansı :11996 V

Sembol : 29900 Haberneo.com

Fec : 3/4

Maçı Hotbird üzerinden veren kanallar:

Bu zorlu mücadeleyi İdman TV üzerinden şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray-Lazio maçını veren Arap kanalları

Perşembe akşamı oynanacak olan bu maçı veren BeIN Mena kanalları açıklandıktan sonra buradan paylaşılacaktır.Şimdilik açıklanan Arap kanalı gözükmüyor.Ancak maçı Azerbaycan kanallarından İdman Tv ile rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Lazio