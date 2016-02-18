Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galatasaray - Lazio maçını veren kanallar - hangi kanallar verecek? - şifresiz canlı izle

Galatasaray - Lazio maçını veren kanallar - Galatasaray - Lazio maçını hangi kanallar verecek? - Galatasaray - Lazio maçını şifresiz canlı izleme bilgilerine haberimiz detayında ulaşavağınız yayın bilgileri ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz

Galatasaray - Lazio maçını veren kanallar - hangi kanallar verecek? - şifresiz canlı izle
 Takımımız, bu akşam Ali Sami Yen Arena'da İtalya'nın Lazio takımını konuk edecek.

Galatasaray-Lazio maçı 18 Şubat Perşembe akşamı saat 22.05'te başlayacak ve karşılaşma Tivibu Spor kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
 
Ayrıca bu karşılaşmayı farklı platformlardan yayınlacak birçok yabancı televizyon kanalı bulunuyor. 

5 Plus (İsrael)
Arena Sport 3(serbia)
Digi Sport 2 (hun) HD
İdman TV
Match Arena HD
OTE Sport 8 HD
RTRS TV
Sky Calcio 1 HD
Sky Sport 1 HD (İtaly)
Supersport 1 HD (alb)
TVP Spor HD

Maçı internet üzerinden online veren platformlar

Astro Supersports 3
Fox Soccer 2Go
Fox Sports 4 (nederland)
Klik Sport
Play Sports
Teleclub Sport PPV

Galatasaray-Lazio maçını veren İtalya kanallar

Sky Sport 1 HD (İtaly) frekansı :

Uydu adı : Hotbird 13B
Frekansı :11996 V
Sembol : 29900 Haberneo.com
Fec : 3/4

Maçı Hotbird üzerinden veren kanallar:

Bu zorlu mücadeleyi İdman TV üzerinden şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray-Lazio maçını veren Arap kanalları

Perşembe akşamı oynanacak olan bu maçı veren BeIN Mena kanalları açıklandıktan sonra buradan paylaşılacaktır.Şimdilik açıklanan Arap kanalı gözükmüyor.Ancak maçı Azerbaycan kanallarından İdman Tv ile rahatlıkla izleyebilirsiniz.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.