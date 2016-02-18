Galatasaray-Lazio Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında 18 Şubat Perşembe akşamı sahasında Lazio ile karşılaşacak.Türk Telekom Arena'da 22.05'te başlayacak Galatasaray-Lazio mücadelesi Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.



İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK

Galatasaray-Lazio mücadelesini İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Gary Beswick yapacak. John Brooks'un dördüncü hakem olacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise Craig Pawson ve Robert Madley üstlenecek.

RÖVANŞ 25 ŞUBAT'TA

Lazio-Galatasaray rövanş karşılaşması ise 25 Şubat Perşembe akşamı 20'de Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu mücadeyi futbolseverler TRT 1'den canlı izleyebilecek.

Galatasaray, İtalyan takımlarıyla Avrupa Kupaları'nda daha önce 22 kez karşılaştı. Bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılan sarı kırmızılılar, 7'sinden de mağlup ayrıldı. Galatasaray, İtalyan ekipleriyle 8 kez de berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Denayer, Chedjou, Hakan Balta, Ryan Donk, Selçuk, Olcan, Sneijder, Yasin Öztekin, Podolski